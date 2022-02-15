Захарова высмеяла массовый отъезд из Киева депутатов Рады

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над отсутствием половины депутатов Верховной рады на заседании 15 февраля. Она опубликовала пост в Telegram-канале, прикрепив фотографию табло из украинского парламента, на котором указано, что в зале присутствуют 216 народных избранников, в то время как официально в Раде заняты 423 мандата из возможных 450.

Половина депутатов Рады, не жалея своих жизней, выдвинулась на защиту Украины в Европу. Чтобы, зайдя с тылу, вонзиться в спину агрессору. Пока Россия не напала, используют передышку с пользой — что-то копают: то ли окопы, то ли схроны, — написала Захарова.

Ранее стало известно, что 13 февраля из Киева вылетели около 20 чартеров и частных самолётов украинских бизнесменов. Некоторые из них объяснили этот факт командировкой, обучением за границей или необходимостью техосмотра самолёта в Европе.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам, призвав сохранять спокойствие и вывесить национальные флаги 16 февраля, в дату, когда западные СМИ обещают вторжение России на Украину. Также Зеленский заявил, что Украина «не посягает на чужое и не отдаёт своё», поэтому земли Донбасса и Крыма будут возвращены под контроль Киева.