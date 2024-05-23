Захарова ответила словами из песни на обвинения Пашиняна МИД РФ заинтересован, какие страны ОДКБ Ереван обвиняет в «имитации помощи»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заинтересована, какие страны ОДКБ имел в виду армянский премьер Никол Пашинян, говоря об «имитации помощи» Армении во время войны 2020 года. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на брифинге, дипломат сказала, что было бы логично назвать эти государства, так как речь идет о серьезных обвинениях.

Вспоминается песня со словами «…милый мой, любимый, догадайся сам». Я заинтересована, о каких таких странах говорил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вполне логично было бы их озвучить, если речь идет о таких серьезных заявлениях. Россия сделала все возможное, чтобы Армения не чувствовала себя брошенной и забытой, — заявила Захарова.

Она также напомнила, что возможность прекращения второй войны в Карабахе была еще в октябре 2020 года. По ее словам, азербайджанский президент Ильхам Алиев тогда согласился с предложениями российского президента Владимира Путина.

Но премьер Армении предпочел продолжить боевые действия. К чему это привело — все знают, — отметила Захарова.

Пашинян ранее заявил, что страны — участницы ОДКБ помогали Азербайджану во время военных столкновений в Карабахе в 2020 году. По его словам, речь идет о двух государствах. Однако глава армянского правительства не стал называть эти страны.

Ранее Армения отказалась участвовать в утверждении годового бюджета ОДКБ и финансировании организации в 2024 году. По словам пресс-секретаря МИД республики Ани Бадалян, при этом Ереван не возражает против принятия такого решения в ограниченном формате.