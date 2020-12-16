Захарова обвинила официальный Киев в репрессиях над журналистами

https://static.news.ru/photo/283cb084-3fa8-11eb-a6e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД РФ

Украина нарушает права журналистов и проявляет по отношению к ним репрессивные меры. Об этом на брифинге в среду, 16 декабря, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она выразила обеспокоенность ситуацией с безопасностью журналистов на Украине. По её словам, Россия уже не раз обращала внимание мирового сообщества на то, что журналисты, работающие на Украине, подвергаются неприкрытой цензуре, а их права грубейшим образом нарушаются, их жизням создаётся реальная угроза.

Представители СМИ на Украине подвергаются физическому насилию, и это происходит фактически с подачи официального Киева. Он давно встал на путь репрессий по отношению к журналистам, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что до сих пор нет прогресса в расследовании гибели ряда российских журналистов на Украине. Она напомнила о смерти фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, оператора Первого канала Анатолия Кляна, сотрудников телеканала «Россия» Антона Волошина и Игоря Корнелюка, журналиста «Радио Вести» Павла Шеремета. Кроме того, Захарова призвала не забывать о гибели украинского писателя Олеся Бузины.

Как ранее писал NEWS.ru, в отношениях Украины и России существует переизбыток эмоций, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В связи с этим, по его словам, обсуждать ситуацию нужно осторожно.