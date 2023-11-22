В МИД России обвинили Армению в попытке «спихнуть ответственность» на ОДКБ Захарова: Ереван пытается «спихнуть ответственность» за свои просчеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Размещение сил ОДКБ на армяно-азербайджанской границе помогло бы обеспечить безопасность Армении, чего сейчас не делает миссия Евросоюза, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Диппредставитель считает, что актуальные заявления Еревана являются попыткой «спихнуть ответственность» за свои просчеты.

Разговоры о том, что Армения была вынуждена искать альтернативу, не получив от России ответной реакции на свои просьбы, <...> мне кажется, это просто попытка спихнуть ответственность и найти виновных в собственных просчетах, — заявила Захарова.

Захарова отметила, что Ереван стремится вести переговоры с посредниками со стороны США и ЕС, но представитель российского МИД уверена, что в этих регионах не заинтересованы в установлении мира на территории, а преследуют цель вытеснения России с территории Южного Кавказа. Также дипломат заявила, что Франция, выступая на стороне Армении, передала Еревану под видом военной помощи «неликвид».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков выражал надежду, что Армения продолжит работу в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. По его словам, Москва сожалеет о том, что Ереван не будет присутствовать на высоком уровне на грядущем саммите в Минске.