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Захарова: ОБСЕ затягивают в нагнетаемый Вашингтоном «милитаристский психоз»

Захарова прокомментировала отзыв представителей ОБСЕ на Украине
15:47, 13 февраля 2022
Захарова: ОБСЕ затягивают в нагнетаемый Вашингтоном «милитаристский психоз» Мария Захарова Фото: NEWS.ru
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Отзыв представителей ОБСЕ с территории Украины вызывает серьёзную озабоченность России, об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в официальном Telegram-канале МИД РФ. По словам Захаровой, такие действия создают условия для возможной провокации. Захарова также отметила, что ОБСЕ специально затягивают в «милитаристский психоз».

Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации. Призываем руководство ОБСЕ решительно пресечь попытки манипуляции Миссией и не допускать втягивание Организации в разыгрываемые вокруг нее нечистоплотные политические игры, говорится в Telegram-канале.

Представитель самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что отзыв зарубежных представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может свидетельствовать о подготовке к масштабной провокации со стороны Киева. Он подчеркнул, что представители международной организации находились на территории в периоды жёстких военных действий в 2014–2015 годы, поэтому дело не в военной опасности.

Сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе начали выезжать на машинах из Донецка 13 февраля. Иностранцы покидают территорию Украины якобы из-за угрозы «российского вторжения».

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