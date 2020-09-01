Задержанный в Белоруссии политолог Шкляров рассказал о пытках светом в СИЗО

https://static.news.ru/photo/17e7244c-ec7b-11ea-937c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Политтехнолог Виталий Шкляров, задержанный в Белоруссии в конце июля, сравнил своё содержание в СИЗО с «пыточной». Мужчина написал открытое письмо в СМИ.

Меня продолжают регулярно обыскивать. Воспитывать. И светом, и камерой узкой в пять шагов, и короткими железными нарами, и холодной водой, и диетой, и душем раз в неделю, и непрекращающимся столбом сигаретного дыма весь день в затхлой пыточной, — говорится в письме Шклярова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката, политтехнолога Антона Гашинского, Шкляров рассказал о пытке светом, который горит и днём, и ночью.

От этого света дневных ламп вообще нельзя избавиться, — подчеркнул Шкляров.

Политтехнолог рассказал, что сначала в камере он находился один, потом к нему подселили сокамерника. Мужчина считает, что через некоторое время руководство СИЗО решило усилить на него давление, поэтому люди в камере регулярно меняются.

Шкляров боится жаловаться на условия содержания в департамент исполнения наказаний МВД Белоруссии, чтобы условия его пребывания не стали ещё хуже. Мужчину посещали сотрудники американского посольства, рассказал адвокат.

Политтехнолог родился в Гомеле в 1976 году. В 2002 году он уехал в Германию, где окончил университет Фехты по специальности «Социальные и политические науки», после чего начал карьеру политконсультанта.

На Западе он участвовал в кампаниях политиков Ангелы Меркель, Барака Обамы и Берни Сандерса. В России Шкляров работал с Ксенией Собчак и Дмитрием Гудковым.

29 июля белорусские силовики задержали Шклярова в Гомеле. Его обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Шкляров проходит обвиняемым по делу белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Правозащитники считают политтехнолога политическим заключённым.

Как ранее писал NEWS.ru, Шкляров уверен, что его преследуют по политическим мотивам.