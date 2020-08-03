Задержанный в Белоруссии политолог Шкляров назвал причины своего ареста

https://static.news.ru/photo/bd3e02c2-d5af-11ea-ad50-fa163e074e61_660.jpg Виталий Шкляров Фото: Vitali Shkliarov/facebook.com

Политтехнолог Виталий Шкляров, которого задержали в городе Гомель в Белоруссии, уверен, что его преследуют по политическим мотивам.

Он считает себя пострадавшим за те статьи, которые он писал — это очевидное политическое преследование. Фактически это первый политтехнолог, которого преследуют за его комментарии, — заявил его адвокат Антон Гашинский журналистам TUT.BY.

Защитник политтехнолога рассказал, что его подзащитного несколько раз переводили из камеры в камеру. При этом в них оказывались лица, которые уже осуждены за преступления.

Шкляров заявил, что не взаимодействовал с белорусским блогером Сергеем Тихановским, никого не мобилизовал и ничего не координировал. Защитник политтехнолога напомнил, что его в это время не было в Белоруссии.

Мужчина проходит подозреваемым по делу Тихановского. Государственные СМИ Белоруссии называют Шклярского консультантом блога Тихановского «Страна жизни». Якобы политтехнолог мобилизовал протестный электорат. Об этом писал NEWS.ru.

Шкляров родился в Гомеле. В настоящее время он проживет в США. Политтехнолог принимал участие в избирательных кампаниях Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова и Дарьи Бесединой.

На свою родину мужчина приехал в начале июля и попал на 14-дневный карантин. Соблюдение режима самоизоляции каждый день проверяли сотрудники полиции. Шклярова задержали 29 июля.