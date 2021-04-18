В КГБ Белоруссии рассказали о действиях организатора покушения на Лукашенко

https://static.news.ru/photo/bc8826fa-a06b-11eb-9493-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусские спецслужбы рассказали, чем занимался на территории страны адвокат Юрий Зенкович, который готовил покушение на главу республики Александра Лукашенко.

Гражданин США Юрий Зенкович, по полученным данным, был связан со спецслужбами США. На территории Республики Беларусь (РБ) он осуществлял поиск, предпринимал попытки вербовки и подкупа военнослужащих ВС РБ и правоохранительных органов, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении действующей власти, — сообщил начальник отдела следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, задержанные по делу о покушении на Лукашенко находятся в СИЗО. Они сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Ранее сообщалось, что была предотвращена подготовка государственного переворота в Белоруссии и покушение на главу страны Александра Лукашенко. В России сотрудниками ФСБ были задержаны гражданин Белоруссии и США Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута. Они планировали захват радио- и телецентров, а также готовили отключение энергосистемы республики и рассчитывали заблокировать в белорусской столице лояльные власти подразделения внутренних войск и ОМОНа. Позже Telegram-канал ОНТ опубликовал видеозапись, на которой участники обсуждают планы военного переворота.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что задачу устранить его поставило руководство США. Он добавил, что преступная группа также готовила покушение на его детей.