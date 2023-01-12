Задержан бывший кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Андрей Дмитриев

Белорусские силовики задержали в Минске бывшего кандидата на пост президента страны и сопредседателя ликвидированного общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева. Об этом сообщили представители оргкомитета «Нашей партии», членом которой является политик. Адвокат Дмитриева рассказал, что мужчина находится на первом переулке Окрестина в Минске.

Дмитриев является кандидатом в президенты Беларуси 2020 года, членом оргкомитета «Нашей Партии», одним из лидеров ликвидированного общественного объединения «Говори правду». Его адвокат сообщил, что Андрей находится на [1-м переулке] Окрестина в Минске. Причина задержания пока неизвестна, — говорится на странице «Нашей партии» в социальных сетях.

Других подробностей члены политического объединения не приводят.

В октябре 2021 года Верховный суд Белоруссии ликвидировал РИПОО «Говори правду». Это произошло через два месяца после предыдущего задержания Дмитриева. Ликвидация была аргументирована выявлением нарушений в деятельности объединения.

На выборах в 2020 году Дмитриев получил 1,21% голосов избирателей и занял четвертое место среди пяти кандидатов.

Ранее известную белорусскую пловчиху, призерку Олимпийских игр и чемпионатов мира Александру Герасименю признали виновной в призывах к санкциям против страны и приговорили к 12 годам заключения. Решение вынес Минский городской суд.

За аналогичное правонарушение на такой же срок был осужден основатель оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. Оба оппозиционера сейчас находятся за пределами республики.