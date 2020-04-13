За сутки в Белоруссии зафиксировано более 340 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/cf7fddf0-7d82-11ea-b1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Белоруссии число заражённых коронавирусом за сутки увеличилось на 341. Таким образом к 13 апреля в стране инфицированы 2919 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минздрава. По его данным, за минувшие сутки в республике скончались три пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Всего с начала пандемии в Белоруссии умерли 29 инфицированных.

У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, — говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что 203 человека успешно завершили лечение и уже выписаны из больниц. На данный момент в Белоруссии проведено около 68 тысяч тестов на заболевание, задействованы 17 лабораторий, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы, носящие медицинские маски в чистом поле, на природе «перегнули» с мерами защиты.