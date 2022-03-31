Южная Осетия намерена предложить Москве увеличить территорию России

Президент Республики Южная Осетия (РЮО) Анатолий Бибилов инициировал тему вхождения частично признанной республики в состав России. В этих целях «страна предпримет юридические шаги», а все процедуры, по словам пресс-секретаря главы республики Дины Гассиевой, будут завершены после 10 апреля — именно на этот день назначены выборы президент РЮО. Инициативу Цхинвала поддержали в Совете Федерации и в Госдуме РФ. Грузинские власти, как и ожидалось, резко осудили проведение возможного референдума в Южной Осетии, напомнив устами главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани, что правовой силы подобное мероприятие иметь не будет, поскольку «многие граждане Грузии покинули Южную Осетию и у них нет возможности вернуться в свои дома». Имеет ли Цхинвал шансы на вступление в Россию — в материале NEWS.ru.

Анатолий Бибилов не впервые поднял вопрос о необходимости вхождения Южной Осетии в состав России. Как правило, с подобными заявлениями он обращался к согражданам в предвыборную пору — в 2014, когда во главе партии «Единая Осетия» Бибилов победил на парламентских выборах и занял пост спикера, и в 2017 году на президентских выборах, закончившихся также его победой. Накануне новых президентских выборов, до которых остаётся совсем ничего, югоосетинское общество, конечно, вновь ждала подобные инициативы и не ошиблось в своих ожиданиях.

На взгляд Анатолия Бибилова, Южная Осетия, в случае поддержки его идеи, могла бы составить один федеральный субъект с Северной Осетией. Для него президент РЮО уже предложил название — Осетия-Алания. Примечательно, что его поддержал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, написавший в своём Telegram-канале, что «в различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ, но это никогда не влияло на желание осетин быть единым целым, единой семьей».

Заместитель руководителя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что и россияне, и южные осетины одобрят вхождение республики в состав России.

Народ Осетии получил исторический шанс воссоединиться. С 2008 года Южная Осетия — независимое государство, имеющее право на самоопределение, а вместе с Россией республика станет ещё сильнее экономически и политически. Правовых препон здесь нет. Моё личное мнение, что, если народ Южной Осетии проголосует на референдуме за эту инициативу, то народ и руководство России её поддержат, — убеждён депутат.

Законодательная база России предусматривает процесс вхождения в состав РФ государств в качестве субъектов, заявил сенатор, замглавы комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов, подчеркнув, что воля осетинского народа должна быть выражена на референдуме. Его коллега по Совету Федерации Сергей Цеков считает , что можно в данном случае обойтись без всероссийского референдума — «и так понятно настроение... уверен, что 70-80% это поддержат».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но среди российских экспертов можно найти и более осторожное мнение о предвыборных заявлениях из Цхинвала. Руководитель Бюро военно-политического анализа, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов, отметил в беседе с NEWS.ru, что без референдума в России в данном случае обойтись нельзя.

Если мы берём на себя ответственность за людей, проживающих в этой республике, кстати говоря, нищей республике, то должны позаботиться об их социальном обеспечении. И отношение к идее о вхождении Южной Осетии в РФ населения Северной Осетии — тоже большой вопрос. Пока это ничем не подкреплённая «хотелка». Мы сейчас и так находимся в достаточно специфическом положении в связи с Донецком и Луганском. А про Южную Осетию и Абхазия уже, по большому счёту, на международном уровне все забыли. Если поднимем этот вопрос, то появится очередная порция вони со стороны Запада. Теоретически эта независимая республика всё же, согласно международному праву, остаётся частью Грузии. Я считаю, что пока надо просто ждать, как станет развиваться, и, вообще, как говорил Михаил Жванецкий, проблемы надо решать по мере их поступления. Александр Михайлов глава Бюро военно-политического анализа глава Бюро военно-политического анализа

При этом в Москве не скрывают, что нынешний статус Южной Осетии в целом и сейчас устраивает российскую сторону. С Цхинвалом заключены договоры, позволяющие находится на территории республики российской военной базе. Также создаётся единое таможенное пространство, русский язык там получил полный приоритет, а южные осетины в облегчённом порядке могут получить гражданство РФ. Осетинский народ, благодаря этим инициативам, проникся ещё большим уважением к Москве. Учитывая, что традиционно российским форпостом на Кавказе считалась Северная Осетия, стабилизация в Южной Осетии ещё больше укрепила эти позиции. Возможное присоединение РЮО к России мало, что изменит, учитывая и без того крепкие дружеские связи между Москвой и Цхинвалом. Возможно, поэтому руководство России пока никак не отреагировало на заявления Бибилова — есть ли смысл что-то менять в исправно работающем механизме?

Правда, в осетинском обществе выражают обеспокоенность внутренней ситуацией в РЮО, а общественный деятель и бывший премьер-министр частично признанной республики Олег Тезиев считает, что её «предкатастрофическое положение» можно исправить только, воссоединив с Северной Осетией в составе России.

Сокращается население республики, — пишет бывший премьер-министр в социальных сетях, — люди массово покидают этот дивный край. Обезлюдели сёла и целые ущелья республики. Государство осетин, воссозданное невероятными усилиями нашего народа, — умирает. Население республики по данным из разных источников уже гораздо меньше 20 тысяч человек. Такого не было даже при эвакуации людей во время войны. Сейчас Южную Осетию надо срочно спасать.

В Тбилиси предсказуемо осудили идею вхождения Южной Осетии в состав РФ. Но в то же время в Тбилиси мало, кто удивлён заявлениям Бибилова, поскольку звучат они не в первый раз, и явно не по его инициативе, заявил NEWS.ru лидер грузинского общественного движения «Антипропаганда» Леван Песвианидзе.

Этот вопрос решается не в Цхинвали, а в Москве, в которой иногда решают попугать Грузию. Пусть пугает — для Грузии фактически ничего не изменит любое решение о статусе Цхинвальского региона, поскольку он и так для нас остаётся оккупированным. Но международное сообщество никогда не признает это присоединение. Если говорить о внутреннем аспекте вопроса, то возможное присоединение к России этой территории станет большим подарком для грузинской оппозиции. Она без конца напоминает власти, что её политика «нераздражения Кремля» безрезультатна, — отметил грузинский общественный деятель.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Осетинские эксперты расценивают возможное вхождение частично признанной республики в состав России как гарантию безопасности. На их взгляд, нападения на Южную Осетию, которые произошли в начале 1990-х годов со стороны грузинских вооружённых радикалов, и в августе 2008 года со стороны регулярной грузинской армии, теперь станут невозможными.

Несмотря на то, что границы с Грузией укрепляются, вопросы безопасности для значительной части общества имеют одно из главных значений, после всего, что уже было, — отметил в беседе с NEWS.ru cтарший научный сотрудник центра социально-экономических исследований СОГУ, политолог Игорь Дулаев. — Но всё это происходит, вдобавок, и на фоне предвыборной кампании, во время которой борьба идёт за голоса. И всё же, хотя идея эта популярна, но нельзя сказать, что население частично признанной республики единогласно ее поддерживает.

По мнению Игоря Дулаева, против слияния Южной Осетии с РФ, прежде всего, остаются её многие чиновники, которые в этом случае потеряют статус, а для них он даже «дороже привилегий и денег». Хотя в целом невозможно понять объективные настроения в южноосетинском обществе, поскольку нет достаточной социологической картины — все размышления о политических предпочтениях южных осетин следует считать предположительными, отметил политолог.

Настроения южноосетинского общества не избавлены от влияния местного чиновничества — именно в его руках остаются основные политические и финансовые рычаги. В какой-то степени от чиновничьего аппарата находится в зависимости и президент республики. Это обстоятельство даёт основание предполагать, что идея о воссоединении с Россией стала лишь ключевым пунктом предвыборной программы Анатолия Бибилова — после выборов в Цхинвале она может выпасть из общественного дискурса также внезапно, как и появилась в нём.