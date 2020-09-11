Юриста штаба Бабарико взяли под стражу

https://static.news.ru/photo/92b5a078-f459-11ea-bb9b-fa163e074e61_660.jpg Илья Салей Фото: Виктор Бабарико/facebook.com

Силовики взяли под стражу Илью Салея, юриста штаба экс-претендента в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Об этом рассказал его отец Василий.

Также Салей выступал защитником члена президиума Координационного совета оппозиции страны Марии Колесниковой, передаёт ТАСС. Его подозревают по делу о призывах к действиям, направленных на причинение вреда нацбезопасности.

Из ИВС на Окрестина его переводят в СИЗО на улице Володарского, там он будет ждать предъявления обвинения, — рассказал отец.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в минском СИЗО начался допрос Колесниковой, которая проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 «Публичные призывы к захвату власти, совершённые с использованием СМИ или сети Интернет». Ей может грозить от двух до пяти лет тюрьмы.