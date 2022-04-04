Юбиляры: 30-летие дипотношений России и Азербайджана

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев 4 апреля поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений, подчеркнув, что за последние десятилетия удалось сделать многое для развития отношений, основанных на дружбе и взаимном уважении. В частности, они отметили, что за 30 лет двум странам удалось вывести уровень связей от двустороннего партнёрства до союзнического взаимодействия, что стало началом нового этапа взаимоотношений.

Москва — миротворец

Первые годы после восстановления независимости Азербайджана были сложными, в том числе и в вопросе налаживания отношений с Россией. Это продолжалось до 1997 года, когда Москва и Баку подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, который стал прочным фундаментом сотрудничества двух стран. Впоследствии российско-азербайджанские связи переросли формат «дружбы и сотрудничества», поэтому в июле 2008 года была подписана новая Декларация о дружбе и стратегическом партнёрстве.

В сближении России и Азербайджана важную роль играла Москва, в первую очередь благодаря стремлению разрешить многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сопредседатели минской группы (МГ) ОБСЕ способствовали прекращению огня и началу мирного процесса в политико-дипломатическое русле. Из трёх стран-сопредседателей — США, России и Франции — именно Россия сыграла самую значимую роль в урегулировании конфликта. Это касается и обострения между Баку и Ереваном, которое переросло осенью 2020 года в крупное военное столкновение и завершилось подписанием трёхстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении. Подписание данного документа фактически положило конец многолетнему вооружённому противостоянию между Баку и Ереваном. Напомним, согласно подписанному соглашению, стороны прекратили огонь, а на территории Карабаха разместили российские миротворческие силы сроком на пять лет с возможностью продления.

В следующий раз стороны встретились в январе 2021 года уже для обсуждения хода постконфликтного урегулирования. По итогам январской встречи лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о развитии Карабаха и создали рабочую группу вице-премьеров. Эта группа занялась разблокированием транспортного (и железнодорожного) сообщения, налаживанием экономических связей, а также открытием границ между Азербайджаном и Арменией.

Строительство автодороги. Карабах Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия успешно влилась в процесс налаживания азербайджано-армянских отношений, заявил в беседе с NEWS.ru азербайджанский политолог, специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку Тофик Аббасов. По его словам, именно подписанные при посредничестве Москвы трёхсторонние договорённости помогли ликвидировать вооружённые столкновения в Карабахе.

Азербайджан долгие годы пытался реализовать свои инициативы в контакте с Арменией. Благодаря Москве было подписано два трёхсторонних заявления (трёхстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и России от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. — NEWS.ru). Они были призваны окончательно перевернуть страницу военного решения каких-либо конфликтов между Азербайджаном и Арменией и приступить к укреплению мира, стабильности и взаимопонимания. Тем более наши позиции сходятся в вопросе создания платформы «3+3» (шестисторонняя платформа с участием России, Азербайджана, Армении, Турции, Ирана и Грузии. — NEWS.ru). Самое главное, что есть намерения, осталось их реализовать. Тофик Аббасов азербайджанский политолог азербайджанский политолог

Он отметил, что такие процессы проходят негладко, а в иной раз даже болезненно, потому что каждая страна преследует свои интересы. Однако на сегодняшний день есть огромные предпосылки, что Азербайджан и Россия будут продолжать свои совместные действия для достижения конкретных результатов.

Отношения без скрытых смыслов

Новый виток развития двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном начался в феврале текущего года, когда лидеры стран подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. В ней 43 пункта, касающихся самых разных направлений взаимодействия, в том числе сотрудничества в атомной энергетике и военной сфере.

Нынешний год ознаменован важным достижением — подписанием Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном. Уверен, что вывод двусторонних отношений на новый, качественно более высокий уровень отвечает коренным интересам наших народов, — отметил Путин в тексте своего поздравительного письма.

Если говорить об укреплении военного сотрудничества, то в Декларации Москва и Баку условились взаимодействовать во взаимном оснащении современным вооружением и военной техникой. Кроме того, была достигнута договорённость об активизации усилий по созданию сервисных центров технического обслуживания вооружений и техники, а также производству различных видов продукции военного назначения.

Помимо этого, лидеры стран условились поддерживать друг друга в вопросах обеспечения безопасности и бесперебойного функционирования международных транспортных коридоров, что должно помочь развитию экономической сферы. Предполагается, что достигнутые ранее трёхсторонние договорённости могут послужить основой для укрепления стабильности и безопасности, а также для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.

Азербайджано-российские отношения влияют на атмосферу всей Евразии, отметил в беседе с NEWS.ru Аббасов.

Союзническое соглашение между Москвой и Баку отражает намерения и дух взаимоотношения двух стран. Если бы не было устойчивого диалога по оси Москва — Баку, подписание такого документа было бы невозможным. Это соглашение охватывает все стороны взаимодействия, в том числе и борьбу с терроризмом и сепаратизмом, — сказал эксперт.

Важный торговый партнёр России

Россия является важным партнёром Азербайджана и в сфере внешней торговли. Несмотря на заметное снижение показателей после распространения коронавирусной инфекции, странам удалось вновь вернуться на допандемический уровень: в 2021 году двусторонний товарооборот составил $3,4 млрд, что на 16% больше показателей 2020 года.

Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном. Азербайджан является основным торговым партнёром России среди стран СНГ, не входящих в Евразийский экономический союз. Расширяются контакты между предпринимательскими сообществами, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Важным элементом двустороннего взаимодействия является Межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, — отмечено в сообщении МИД России по случаю юбилея дипотношений стран.

Осуществление международной торговли через железнодорожное сообщение Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджан является наиболее предсказуемым и надёжным партнёром России, и к юбилею установления дипотношений стороны подошли с хорошими параметрами, подчеркнул в беседе с NEWS.ru политический аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Товарооборот между Россией и Азербайджаном растёт. Мы успешно развиваем весь комплекс торгово-экономических отношений. Сейчас очень важно наполнить практическим содержанием Декларацию о союзнических отношениях за счёт развития регионального взаимодействия. В таких субъектах, как Астраханская область и Дагестан, которые граничат с Азербайджаном, можно ожидать достаточно эффективного взаимодействия на региональном уровне, в том числе и с точки зрения реализации выгодных торгово-экономических взаимоотношений, — сказал Коротченко. Игорь Коротченко политический аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» политический аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона»

Стоит отметить, что Азербайджан придаёт особое значение отношениям с регионами РФ.

Динамично расширяется межрегиональное сотрудничество. С Азербайджаном сотрудничают 72 из 83 субъектов Российской Федерации. Среди активных партнёров — Дагестан, Татарстан, Москва и Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Саратовская, Свердловская, Челябинская области и другие регионы, — говорится в заявлении МИД по случаю 30-летия установления дипотношений между Баку и Москвой.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Булкин/NEWS.ru

Например, четыре месяца назад Баку и Астраханская область подписали документ по развитию сотрудничества. Такое решение было принято по результатам сочинской встречи лидеров России и Азербайджана в ноябре 2021 года.

Коротченко отметил, что Москва также заинтересована в разблокировании транспортных коммуникаций в Карабахе, в том числе и Зангезурского транспортного коридора, а также — в реализации платформы «3+3» в регионе, что позволит достаточно эффективно выходить на новые форматы. Аналитик подчеркнул, что также важно помнить о российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ — одном из ключевых игроков в энергетических проектах Каспия.

Рассчитываем, что также будет развиваться военно-техническое сотрудничество по закупке Азербайджаном новых образцов военной техники российского производства, — сказал Коротченко.

Гуманитарное сотрудничество

Особую роль в российско-азербайджанских отношениях играют культурно-гуманитарные связи. Азербайджан всегда отличался умением сохранять высокий уровень вовлечённости русского языка в жизнь народа, а также в систему образования.

Сотрудничество в области культуры и образования, всесторонняя поддержка русского языка и русской культуры в Азербайджане на государственном уровне, образование на русском языке в школах и высших учебных заведениях Азербайджана наглядно подтверждают значение, которое мы придаём гуманитарной повестке нашего партнёрства, — отмечает Алиев в своём послании президенту Путину.

Ученики посещают занятия в начальной школе в Баку Tofik Babayev/XinHua/Global Look Press

Сегодня десятки тысяч местных школьников и студентов в Азербайджане получают образование на русском языке. Кроме того, в 2010 году в Баку открылся филиал МГУ им. М. В. Ломоносова, а в 2015-м — филиал Первого Московского медицинского университета им. Сеченова. Эти учебные заведения занимают лидирующие позиции в стране как по качеству образования, так и с точки зрения высокого спроса среди абитуриентов.

Российско-азербайджанское сотрудничество в культурно-гуманитарной и образовательной сферах продолжает оставаться одним из приоритетных направлений развития двусторонних связей наших стран, — отметили в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на сегодняшний день реализуется План действий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года, который будет включать пять дорожных карт развития отношений.