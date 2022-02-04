YouTube заблокировал каналы UkrLive и «Первый Незалежный»

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Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты каналов UkrLive и «Первый Незалежный», но они продолжают вещание на новых адресах, сообщает «112 Украина». В редакции сочли данные действия компании актом цензуры. В отношении телеканалов действуют ограничения со стороны украинских властей.

Телеканалы UkrLive и «Первый Незалежный», ранее незаконно закрытые киевской властью, сменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании, — говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на блокировку, каналы продолжат свою работу на других адресах. В редакции заявили, что не намерены останавливаться, потому что чувствуют поддержку миллионов украинских граждан.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал аккаунт Луганского информационного центра, а также каналы Министерства информации и управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР.

Во всех трёх случаях на страницах ресурсов значится пометка «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». В ЛНР действия видеохостинга назвали «зачисткой информационного поля».