YouTube заблокировал каналы UkrLive и «Первый Незалежный»
Анна Акимова
Анна Акимова
11:20, 04 февраля 2022
Фото: Ukrlive
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Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты каналов UkrLive и «Первый Незалежный», но они продолжают вещание на новых адресах, сообщает «112 Украина». В редакции сочли данные действия компании актом цензуры. В отношении телеканалов действуют ограничения со стороны украинских властей.
Телеканалы UkrLive и «Первый Незалежный», ранее незаконно закрытые киевской властью, сменили площадки в YouTube из-за акта цензуры со стороны американской компании, — говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на блокировку, каналы продолжат свою работу на других адресах. В редакции заявили, что не намерены останавливаться, потому что чувствуют поддержку миллионов украинских граждан.
Ранее стало известно, что YouTube заблокировал аккаунт Луганского информационного центра, а также каналы Министерства информации и управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР.
Во всех трёх случаях на страницах ресурсов значится пометка «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества YouTube». В ЛНР действия видеохостинга назвали «зачисткой информационного поля».