YouTube заблокировал каналы мининформации и Народной милиции в ДНР

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты министерства информации и управления Народной милиции в ДНР, сообщил министр информации Игорь Антипов, передаёт Донецкое агентство новостей. Накануне сообщалось о блокировке YouTube-каналов этих же ведомств в ЛНР, кроме того, был заблокирован аккаунт Луганского информационного центра. Причины запрета работы не уточняются.

Канал Министерства информации ДНР в YouTube заблокирован, мы это обнаружили сегодня утром. Также заблокирован официальный канал Управления Народной милиции ДНР, — сказал Антипов.

Отмечается, что эксперты выясняют, какие ещё ресурсы самопровозглашённых республик могли быть удалены.

О бане канала Луганского информационного центра сообщил его главный редактор Сергей Мешковой. Он подчеркнул, что это было сделано «бесцеремонно, без всяких уведомлений и предупреждений».

Помимо этого, ограничениям подверглись и каналы UkrLive и «Первый Незалежный», на которые были наложены санкции со стороны правительства Украины. Тем не менее, они продолжили вещание на других платформах.

Ранее представитель самопровозглашённой ЛНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), советник главы республики Родион Мирошник назвал блокировку аккаунта Луганского информационного центра «зачисткой информационного поля от источников правдивой информации о ситуации в Донбассе». Он также не исключил, что данное решение платформа приняла «в преддверии новых провокаций в отношении народа Донбасса».