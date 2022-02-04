YouTube удалил аккаунт Луганского информационного центра

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт Луганского информационного центра без предупреждения и объяснения причин, заявил главный редактор ЛИЦ Сергей Мешковой, передаёт РИА Новости. Он отметил, что ранее компания уже блокировала канал или ролики на некоторое время, но всегда были понятны причины.

Минувшей ночью был удалён канал Луганского информационного центра в популярном видеохостинге YouTube. Причём это было сделано крайне бесцеремонно, без всяких уведомлений и предупреждений. Просто взяли и удалили. За что и почему — непонятно, — сказал Мешковой.

Он добавил, что YouTube раньше уже блокировал канал ЛИЦ на определённое время, кроме того, осуществлялась блокировка отдельных видео, но всегда были понятны формальные причины.

Ранее МИД ФРГ осудил вводимые Россией ограничения против телеканала Deutsche Welle, работу которого российское внешнеполитическое ведомство заблокировало в качестве ответного шага на запрет RT DE в Германии. Как заявил пресс-секретарь Федерального Министерства иностранных дел, действия российских властей ведут к росту напряжённости между странами, а приостановка работы RT DE связана с отсутствием лицензии.