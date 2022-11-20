Явка на выборах президента Казахстана превысила 51%

Фото: Турар Казангапов/ТАСС

Явка на досрочных выборах президента Казахстана превысила 51%, сообщила член ЦИК Сабила Мустафина. Она указала на высокую активность казахстанских избирателей и пояснила, что к 14:00 по местному времени (11:00 мск) бюллетени получили 6 113 621 граждан республики.

В целом наблюдается активная явка по стране. В общем по республике на 14:00 получили бюллетени 6 113 621 граждан, что составляет 51,16% от числа включенных в списки для голосования, — заявила Мустафина.

Самым активным регионом стала Туркестанская область, где свой гражданский долг исполнили 76,61%. Всего право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов граждан.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в конце 2022 года выступит со специальным заявлением, в котором будут названы сроки проведения парламентских выборов в стране. Он напомнил, что после них в отставку будет отправлено правительство.

Токаев утром 20 ноября принял участие в голосовании на выборах главы государства.