Янукович подал ещё один иск против Верховной Рады

Бывший президент Украины Виктор Янукович в очередной раз обратился в суд с иском против Верховной Рады. Речь идёт об отсутствии у парламента полномочий лишать главу государства должности любым способом, кроме импичмента, сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря в Telegram-канале. С подобным иском политик уже обращался в суд в декабре 2021 года.

Янукович В. Ф. подал в Окружной административный суд Киева еще один иск против Верховной рады, в котором требует признать отсутствие у Верховной рады полномочий лишать звания президента Украины способом иным, кроме как путём импичмента, — написала Совгиря.

Она добавила, что суд уже назначил рассмотрение дела в упрощённом порядке, без проведения заседания и вызова сторон. По словам парламентария, суд может принять решение по делу практически в любой момент.

В декабре 2021 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича против украинского парламента. Рассмотрение назначено на 16 февраля 2022 года. При этом на Украине экс-президента обвиняют в создании ОПГ. По версии следствия, в состав преступной группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВС страны. Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.

Ранее сообщалось, что экс-премьер-министр Украины Николай Азаров подал заявление в Службу безопасности и Совет национальной безопасности и обороны с намерением оспорить введённые против него санкции. В апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский применил ограничительные меры в отношении экс-главы государства Виктора Януковича, Азарова и ряда других бывших чиновников.