«Я даже в хоккей играл»: Лукашенко о слухах про болезнь Лукашенко заявил, что перенес свою болезнь «на ногах»

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что распространяемые ранее слухи о его болезни в большинстве случаев были неправдой. В ходе рабочей поездки в Минскую область он заявил, что перенес болезнь «на ногах» и даже занимался спортом, однако позднее понял, что ему нужен покой, передает БелТА.

Все, что было написано — это жуткая неправда. Просто мне пришлось переносить все это на ногах. На ногах лучше болезнь не переносить. <...> Все это вранье. Я был на ногах, бегал, прыгал, даже в хоккей играл. Но я понял, что на ногах лучше не переносить, потому что долго будешь восстанавливаться, — сказал белорусский лидер.

23 мая Лукашенко, отвечая на слухи о своей болезни, сообщил, что у него был аденовирус и умирать он не собирается. Также белорусский лидер пошутил, что с ним будут «еще очень долго мучиться».

15 мая Лукашенко впервые появился на публике после того, как 9 мая покинул Москву. Он приезжал в российскую столицу, чтобы принять участие в торжествах, посвященных Дню Победы. Политик в тот день не присутствовал на неформальном завтраке в Кремле с участием глав других стран СНГ.

Лукашенко также не явился на церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики, проходившую 14 мая на площади Государственного флага в Минске. Вместо белорусского лидера поздравление зачитывал премьер-министр страны Роман Головченко.