«Я человек деревенский»: Лукашенко рассказал о своей защите от COVID-19

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что защищён от коронавируса, так как уже переболел им. Он отметил, что имеет иммунитет, так как является «деревенским человеком».

В ходе встречи с медиками в Могилёвской областной больнице одна из сотрудниц учреждения отметила, что Лукашенко не был достаточно защищён, когда посещал «красную зону». Она спросила, есть ли у него особый метод профилактики COVID-19.

Как не защищён? Халат, я сказал, дезинфицирую. Мне кажется, что я нормально защищён, учитывая, что я человек деревенский, иммунитет у меня какой-то есть, — ответил он.

Лукашенко добавил, что «психологически верит» в свою защищённость от вируса. Однако он призвал не следовать его примеру, если кто-то видит, что он поступает неправильно с точки зрения безопасности

И здесь нет ничего такого, знаешь, вот я какой-то герой. Нет. Я всё-таки надеюсь, что, переболев коронавирусом, эта зараза второй раз ко мне не пристанет, — отметил он.

Видеозапись фрагмента встречи опубликована в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе Лукашенко.