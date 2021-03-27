«Я буду без охраны»: Саакашвили предложил впустить его в Грузию на сутки

https://static.news.ru/photo/9bee3baa-8f86-11eb-8296-96000091f725_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, проходящий на родине по ряду уголовных дел, предложил властям разрешить ему въезд в страну на сутки и посмотреть на реакцию граждан.

Он считает, что следует провести «следственный эксперимент».

Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение, — заявил он в эфире «ТВ Пирвели».

По его мнению, грузинские власти не допускают такого развития событий из-за того, что как только он появится на родине, сразу «станет ясно», что поддержка властей составляет всего 5%, а его — 70–75%.

Политик добавил, что грузинские чиновники не раз приезжали на Украину и просили у местных властей не выдавать его Тбилиси.

Как писал NEWS.ru, ранее Саакашвили заявил, что президенту страны Владимиру Зеленскому стоит распустить Службу безопасности (СБУ). По его мнению, необходимость этого стала очевидной в связи с делом так называемой частной военной компании, которую Саакашвили счёл «дешёвым разводом».