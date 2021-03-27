«Я буду без охраны»: Саакашвили предложил впустить его в Грузию на сутки

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, проходящий на родине по ряду уголовных дел, предложил властям разрешить ему въезд в страну на сутки и посмотреть на реакцию граждан.
Он считает, что следует провести «следственный эксперимент».
Пускай пустят меня в страну, в течение 24 часов пусть пустят меня на улицу, клянусь, я буду без охраны. Дадим народу возможность свободно выразить мнение, — заявил он в эфире «ТВ Пирвели».
По его мнению, грузинские власти не допускают такого развития событий из-за того, что как только он появится на родине, сразу «станет ясно», что поддержка властей составляет всего 5%, а его — 70–75%.
Политик добавил, что грузинские чиновники не раз приезжали на Украину и просили у местных властей не выдавать его Тбилиси.
Как писал NEWS.ru, ранее Саакашвили заявил, что президенту страны Владимиру Зеленскому стоит распустить Службу безопасности (СБУ). По его мнению, необходимость этого стала очевидной в связи с делом так называемой частной военной компании, которую Саакашвили счёл «дешёвым разводом».