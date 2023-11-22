Взрывы в Херсоне и бои под Вербовым: что происходит в зоне СВО 22 ноября «Два майора»: российские военные остановили наступление ВСУ под Работино

Фото: МО РФ

ВСУ предприняли новую атаку под Работино, но были остановлены российскими войсками. Где еще шли бои в зоне СВО 22 ноября, что происходит с плацдармом украинских войск в Крынках, что происходит под Бахмутом и где смогли продвинуться ВС РФ?

Что происходит в Запорожье

Telegram-канал «Два майора» сообщил о попытке прорыва ВСУ под Работино. Украинские войска пошли в атаку двумя группами пехоты на бронемашинах, однако были остановлены российскими войсками. Кроме того, в районе Вербового по противнику был нанесен авиаудар, после чего отряды ВС РФ смогли продвинуться вперед и занять позиции противника в лесопосадках.

Канал «Донбасский партизан» отмечает, что на Ореховском направлении ВСУ применяют тактику «сдерживания», не давая ВС РФ перейти в наступление локальными атаками на участке Работино-Вербовое. Одновременно, сообщают источники Telegram-канала, противник наращивает концентрацию сил и средств в тыловых районах Запорожской области.

Фото: МО Украины

Telegram-канал WarGonzo в своей сводке отмечает, что ВС РФ наносят удары по позициям противника в районе населенных пунктов Новоандреевка, Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка.

По данным «Фронтовой птички», около 18 часов ВСУ предприняли новую атаку с использованием до пяти единиц бронетехники и до двух взводов личного состава. Один украинский танк был подбит.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как держится Времевский выступ

Telegram-канал «Z-кейс» сообщил, что приход низких температур на территорию центральной Украины стабилизировал верхние слои почвы, что позволило обеим сторонам активизировать боевые действия.

«С раннего утра на Угледарском и Времевском направлении работают все виды вооружений нашей армии: в ход пошли РСЗО, в том числе калибра 220 мм, тяжелая артиллерия, авиация», — пишет «Z-кейс».

«Два майора» указывают, что на Времевском выступе ВС РФ ведут бои местного значения к западу от Старомайорского и у населенного пункта Урожайное, стремясь улучшить свое тактическое положение.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как идут бои на берегах Днепра

По данным источников Telegram-канала «Два майора», ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра в поселке Крынки, а также у Антоновского и железнодорожного мостов, однако не могут продвинуться дальше. Канал «Донбасский партизан» отмечает, что ВСУ удалось наладить логистику и противник продолжает накапливать силы на плацдарме.

По данным WarGonzo, на Днепре очень активна украинская артиллерия, которая наносит удары по Голой Пристани, Алешкам, Казачьим Лагерям, Днепрянам, Новой Каховке и Каховке.

Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщил, что ВКС РФ удалось уничтожить несколько укрытий противника на правом берегу с помощью управляемых авиабомб массой 250 и 500 кг.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что происходит под Бахмутом

Telegram-канал «Донецкий партизан» сообщает, что под Бахмутом (Артемовск) российским войскам удалось закрепиться на северных окраинах Клеещеевки. Другие каналы более осторожны в оценках: по данным «Двух майоров», ВС РФ сохраняют инициативу на этом направлении, однако продвижения войск не отмечается. WarGonzo указывает, что на текущий момент господствующие высоты на этом участке (а также в районе Хромового и Богдановки) за ВСУ и линия боевого соприкосновения не менялась.

Фото: МО РФ

С другой стороны, Telegram-канал Marochko Live сообщает об активизации штурмовых действий противника на участке Курдюмовка и Клещеевка.

«По характеру ведения боевых действий, можно предположить, что целью украинского командования является вклинивание в нашу оборону и рассечение наших подразделений с последующим развитием успеха по направлению Светлодарска и Артемовска [Бахмута]. Оперативно-тактическая обстановка на данный момент сложная, но полностью контролируемая нашими войсками», — указывают авторы канала.

Есть ли продвижение под Купянском

Telegram-канал «Донбасский партизан» сообщил, что ВС РФ удалось расширить зону контроля в районе Серебрянского леса на Купянско-Кременном направлении. При этом ВСУ проводят перегруппировку сил в районе Красного Лимана.

Канал «Фронтовая птичка» сообщил в течение дня об успешном применении ударных дронов в районе города Купянска, где БПЛА вывели из строя РЛС и инженерную машину ВСУ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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