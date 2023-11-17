Взрыв прогремел в здании Ереванского госуниверситета Один человек погиб при взрыве в здании Ереванского госуниверситета

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Взрыв прогремел на факультете химии в здании Ереванского государственного университета (ЕГУ), сообщают Oragir.News и Sputnik Армения. По предварительным данным, погиб как минимум один человек, еще трое пострадали.

Как пишет Oragir.News со ссылкой на Минздрав Армении, трое пострадавших госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь. Sputnik Армения со ссылкой на источник в ЕГУ уточняет, что погибшим оказался сотрудник по озеленению.

После взрыва часть студентов эвакуировали с главного входа, другая вышла самостоятельно через соседний факультет, так как корпуса связаны внутренними коридорами, сообщил Sputnik Армения источник в учреждении. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Ранее жители подмосковного города Коломны сообщили о звуках взрывов 14 ноября. Было слышно два громких хлопка. Эпицентр, по предварительной информации, зафиксировали в районе Бочманово.

До этого стало известно, что в Коломне произошел взрыв из-за сбитого дрона. В результате происшествия повреждения получило одно здание — утверждалось, что у него выбило стекла. Позднее в пресс-службе администрации горокруга уточнили, что перехват украинского беспилотника в Коломне обошелся без пострадавших и разрушений.