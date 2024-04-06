Взрыв прогремел на границе Армении и Азербайджана ANAMA: один человек пострадал при разминировании Агдама на границе Армении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек пострадал при взрыве на территории села Сарыджалы Агдамского района, расположенного в приграничной зоне между Арменией и Азербайджаном, сообщает Media.az со ссылкой на пресс-службу Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA). Отмечается, что речь идет о сотруднике ANAMA, работавшем на указанной территории.

По полученным данным, при взрыве пострадал 24-летний мужчина, его госпитализировали с легкими осколочными ранениями рук и ног. Причиной взрыва, предположительно, стала детонация небольшого взрывного устройства в алюминиевом корпусе.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что за вечер 5 апреля армянские военные порядка 30 раз обстреляли позиции азербайджанской армии на Товузском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Лачинском направлениях. В ведомстве уточнили, что огонь велся из стрелкового оружия, информация о пострадавших не уточняется.

До этого в Сети появились кадры скопления техники, как утверждается, Армении на границе с Азербайджаном. Пока нет официальной реакции Еревана и Баку. Также неизвестно, где именно и когда были сделаны эти видео. При этом 5 апреля Азербайджан заявил, что Армения готовит провокацию на границе.