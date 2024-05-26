Взрыв прогремел на газозаправочной станции в Армении На газозаправочной станции в Алаверди произошел взрыв из-за затопления

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Взрыв на газозаправочной станции произошел в городе Алаверди в Лорийской области Армении, сообщили в спасательной службе МВД республики. По данным ведомства, инцидент произошел в результате наводнения.

На одной из газозаправочных станций города Алаверди под водой оказались компрессоры. По предварительным данным, в результате короткого замыкания произошел взрыв, — говорится в сообщении.

Проливные дожди привели к тому, что реки Дебед, Агстев и Ташир вышли из берегов. В результате произошло наводнение в Лорийской и Тавушской областях республики. Разрушены дороги и мосты, подтоплены жилые дома.

В МВД Армении уточнили, что более 230 человек эвакуированы на севере страны из-за наводнения. Кроме того, перекрыта межгосударственная дорога в Грузию.

Ранее стало известно, что жертвами наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии стали 155 человек. По данным службы гражданской обороны региона, 94 гражданина числятся пропавшими без вести. Количество пострадавших в результате наводнения по-прежнему составляет 806 человек. Стихия стала сильнейшей в своем роде с 1941 года. Предполагается, что количество жертв наводнения может увеличиться.