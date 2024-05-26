Взрыв на газозаправочной станции произошел в городе Алаверди в Лорийской области Армении, сообщили в спасательной службе МВД республики. По данным ведомства, инцидент произошел в результате наводнения.
На одной из газозаправочных станций города Алаверди под водой оказались компрессоры. По предварительным данным, в результате короткого замыкания произошел взрыв, — говорится в сообщении.
Проливные дожди привели к тому, что реки Дебед, Агстев и Ташир вышли из берегов. В результате произошло наводнение в Лорийской и Тавушской областях республики. Разрушены дороги и мосты, подтоплены жилые дома.
В МВД Армении уточнили, что более 230 человек эвакуированы на севере страны из-за наводнения. Кроме того, перекрыта межгосударственная дорога в Грузию.
Ранее стало известно, что жертвами наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии стали 155 человек. По данным службы гражданской обороны региона, 94 гражданина числятся пропавшими без вести. Количество пострадавших в результате наводнения по-прежнему составляет 806 человек. Стихия стала сильнейшей в своем роде с 1941 года. Предполагается, что количество жертв наводнения может увеличиться.