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Взрыв милицейского автомобиля в Гродно признали терактом

18:17, 20 ноября 2020 15
Фото: sk.gov.by

Генпрокуратура Белоруссии признала взрыв автомобиля милиционера в Гродно актом терроризма.

Ранее по факту происшествия Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершённое общеопасным способом». Однако теперь её переквалифицировали в теракт.

Принимая во внимание наличие признаков акта терроризма, действия неустановленных лиц по указанию Генерального прокурора Республики Беларусь переквалифицированы на часть 1 статьи 289 Уголовного кодекса, — сообщило ведомство в Telegram.

Дальнейшее расследование уголовного дела было направлено в КГБ по Гродненской области. Согласно белорусскому законодательству, за подобное преступление обвиняемому грозит лишение свободы сроком от 8 до 15 лет.

В ночь на 20 ноября в белорусском Гродно неизвестные попытались подорвать автомобиль одного из сотрудников местной милиции. Сам милиционер связал случившееся именно со службой в МВД: по его словам, «ранее подробные данные о нём были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов».

Это уже не первый подобный случай: в Сети действительно циркулируют списки силовиков, причастных к разгонам демонстраций и избиениям мирных граждан. И сообщения о нападениях на милиционеров множатся.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Накануне серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко из Белоруссии рассказал о десяти сутках ареста, проведённых в следственном изоляторе. Туда он попал, будучи задержанным на улице неподалёку от места, где проходила протестная акция оппозиции. По словам спортсмена, задержание происходило с необъяснимой жестокостью, силовики избивали людей, которые не оказывали сопротивления.

После ареста Кравченко и остальных задержанных отвезли в следственный изолятор, где заставляли приседать по 150 раз, делать приседания с выпрыгиваниями и ползать на карачках. Кравченко отметил, что это повторялось так долго, что он сбился со счёта. Даже ему, физически выносливому человеку, делать такое было крайне сложно, писал NEWS.ru.

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