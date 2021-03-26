«Взрыв и огромное поражение»: Лукашенко рассказал о попытке теракта

https://static.news.ru/photo/060d160e-8e48-11eb-b392-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности о терактах, которые, по данным белорусских силовиков, готовились в стране. По его словам, представители правоохранительных органов следили за предполагаемым преступником.

Он заявил, что подозреваемый заложил взрывное устройство в мусорный бак, однако сапёрам удалось его обезвредить.

Обнаружили мерзавца. Заложил взрывчатку в мусорный бак. Взрыв и огромное поражение за счёт металла или бетона. Его обнаружили заранее. Вели. Он заложил взрывчатку, следом сапёры пришли, обезвредили и начали его вести дальше, — рассказал политик.

Мусорный бак, где было заложено первое устройство, находился неподалёку от детской площадки. После этого обвиняемый направился в военную часть, где силовики его задержали, передаёт «Царьград».

Накануне белорусские силовики сообщили о предотвращении двух терактов. По обвинению в их подготовке задержали 35-летнего жителя страны. Власти считают, что он действовал по указанию объединения бывших силовиков, настроенных против Лукашенко.

Ранее депутат нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич заявил, что в обозримом будущем в Белоруссии может произойти серия терактов.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих, писал NEWS.ru.