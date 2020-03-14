https://static.news.ru/photo/192b44b8-65f9-11ea-ad5c-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, который покинул страну после вызова на допрос в Государственное бюро расследований, отправился на лечение в Испанию, сообщил источник в партии «Европейская солидарность».

Экс-глава государства, фигурирующий как свидетель в 16 уголовных делах, решил пройти недельный «курс детоксикации», но после предупреждения о грядущем закрытии границ из-за коронавируса может вернуться в Киев.

По какому из уголовных дел должен состояться допрос, не уточнялось. За несколько дней до этого Верховная рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку, который отказывал в переводе Порошенко из статуса свидетеля в статус подозреваемого, — передаёт Lenta.ru.

Как писал NEWS.ru, украинский лидер Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам, находящимся за границей, предупредив, что страна закроет воздушные границы с 17 марта.

Коронавирусная инфекция стала пандемией. Заражены не менее 145 тысяч человек в более чем 120 странах. Погибли 5,4 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи человек, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.