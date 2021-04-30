Выяснился план военного переворота в Минске

https://static.news.ru/photo/bcd4c402-fdf9-11ea-b322-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Планы оппозиционеров Белоруссии, которые готовили военный переворот и покушение на президента Александра Лукашенко, раскрыты МВД страны.

Как рассказал командующий внутренними войсками Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ, задержанные собирались перенаправить финансовые потоки республики из-за границы под видом подкупа людей, которые должны были им помогать в реализации плана.

Заговорщики собирались поделить эти средства, но в итоге деньги просто ушли бы в никуда, объяснил чиновник в МВД.

Карпенков назвал мятежников мелкими мошенниками и «крадунами», а не героями, как их кто-то мог считать. Он подчеркнул, что они не революционеры и не готовы жертвовать собой.

Также силовик считает, что единственной целью оппозиционеров было обогащение.

Как писал NEWS.ru, нобелевский лауреат по литературе и оппозиционерка Светлана Алексиевич признала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался сильнее оппозиционных сил страны. По её мнению, сегодня таким политикам, как Лукашенко, не страшны писатели и интеллектуальная элита, для них страшны люди с деньгами — политики и бизнесмены.