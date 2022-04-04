Транспортную изоляцию России и Белоруссии сравнили с выстрелом в голову

Информация о том, что Польша, Латвия, Литва и Эстония готовят полную транспортную изоляцию России и Белоруссии в ближайшие 72 часа, распространяется по украинским СМИ, а её первоисточником является замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель оргкомитета общественного объединения «Гражданское согласие» (Белоруссия) Артём Агафонов. По его словам, это достаточно одиозная личность, поэтому доверять этому источнику с ходу не стоит, тем более что в самой Польше и Прибалтике пока нет подтверждения данных сведений. Агафонов отметил, что градус русофобии в этих странах сейчас зашкаливает, а уровень адекватности местного руководства довольно низок.

Поэтому можно ожидать всякого, но я думаю, что инстинкт самосохранения у руководства этих стран всё-таки окажется сильнее, чем уровень русофобии, — полагает собеседник.

Агафонов пояснил, что для прибалтийских стран в первую очередь подобные меры будут иметь большие последствия для экономики, чем для Белоруссии и России. Например, объём грузоперевозок Литовскими железными дорогами в 2021 году от Белоруссии составил 66%, от РФ — 11%, от Украины — 10%.

По понятным причинам в этом году Украина, если не выбывает, то сильно сокращает. Остаётся 13%, соответственно, загрузка Литовских железных дорог таким образом упадёт в семь раз, — считает Агафонов.

Он добавил, что Белоруссия и Россия уже оказались под санкциями и сейчас идёт работа по перенаправлению транспортных потоков через российские порты. Также ведётся перестройка всей внешней торговли: для Белоруссии это российский рынок, рынок стран СНГ, Китая и стран «дальней дуги» (Азия, Африка, Латинская Америка). По словам Агафонова, транспортная изоляция сильно ударит по простым гражданам Польши и Прибалтики, так как это будет означать запрет на поездки частного транспорта.

Пострадают от этого и украинские беженцы, которые зачастую едут в Белоруссию и Россию через белорусско-польскую границу. Конечно, стоит подождать официального подтверждения этой информации со стороны Варшавы и прибалтов. Если эта информация подтвердится, то с их стороны это будет выстрел себе даже не в ногу, а в голову, — рассказал Агафонов.

Замминистра инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что Латвия, Литва, Эстония и Польша готовят полную транспортную изоляцию России и Белоруссии. По его словам, в случае принятия положительного решения границы с РФ и Белоруссией будут полностью закрыты, а значит, автосообщение и все транспортные перевозки станут невозможными.