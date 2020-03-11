https://static.news.ru/photo/6be7562a-637d-11ea-9bc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у замминистра сельского хозяйства и защиты окружающей среды Грузии Юрия Нозадзе и у нескольких членов его семьи.

Как передаёт «Интерфакс», замглавы Минсельхзоза и его родные уже находились в режиме карантина, так как ранее общались с человеком, который прибыл из Италии и у которого был выявлен COVID-2019. Угроза заражения коллегам Нозадзе после проверки всех его контактов выявлена не была. Министерство продолжит работать в обычном режиме.

Замминистра и его семья входят в число 23 больных, о которых 10 марта сообщал грузинский Минздрав, уточнила пресс-служба Минсельхоза.

Как ранее сообщал NEWS.ru, на очередной брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой не пустят журналистов. Мероприятие решено провести в формате телеконференции в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.