Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у замминистра сельского хозяйства и защиты окружающей среды Грузии Юрия Нозадзе и у нескольких членов его семьи.
Как
Замминистра и его семья входят в число 23 больных, о которых 10 марта сообщал грузинский Минздрав, уточнила пресс-служба Минсельхоза.
Как ранее сообщал NEWS.ru, на очередной брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой не пустят журналистов. Мероприятие решено провести в формате телеконференции в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
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