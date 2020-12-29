«Выслуживается»: в МИД РФ оценили слова главы МИД Украины о Крыме

https://static.news.ru/photo/81e77cd2-4a8d-11eb-8d1c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросту выслуживается, используя антироссийскую риторику. Такое мнение выразил представитель МИД РФ, комментируя слова Кулебы о том, что он сделает тему Крыма «адской» для России.

Цель, которую ставят украинские власти, — принести как можно больше вреда Крыму. Для Кулебы это попытка выслужиться на антироссийской теме. Это уже неконструктивная линия, которая не ведёт к хорошему. Это выбор господина Кулебы, — приводит РИА Новости слова источника в МИД РФ.

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства заявил о поддержке «крымской платформы», инициированной для повышения эффективности международной реакции на присоединение Крыма к России. Кулеба считает, что другие страны сами должны сделать не только политический, но и нравственный выбор в отношении Крыма.

«Крымская платформа» — идея фикс для Киева, которую они будут продвигать в предстоящие месяцы. Перспективы такой деятельности нулевые. Крым наш и таким останется вне зависимости от наличия или отсутствия каких-либо «платформ», — заметил представитель МИД.

Источник подчёркивает, что Россия и Украина являются соседями. И украинцы могут «обзываться, как хотят». Но при этом существует много проблем, которые нужно решать в диалоге. А подобные заявления отдаляют возможность принятия конструктивных решений.

Дмитрий Кулеба ранее пообещал превратить Крым из «священной» в адскую тему для России в 2021 году. Дипломат также собирается добиться усиления давления на Москву. Он хочет, чтобы каждый гражданин Незалежной знал — когда-нибудь в Симферополе поднимется флаг Украины.

Как писал NEWS.ru, Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» гибридным оружием, направленным против Украины. На это резко отреагировал глава комитета Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он в ответ назвал самого Кулебу «гибридным оружием против народа Украины». По мнению сенатора, глава украинского МИД и другие представители органов власти Украины, использующие аналогичную риторику, лишили свою страну шансов быстро получить вакцину от COVID-19.