Политолог объяснил стратегию штаба Тихановской на референдуме в Белоруссии

Штаб оппозиционного политика Светланы Тихановской решил сыграть на недоверии белорусов к президенту Александру Лукашенко. Стратегию на грядущем референдуме по изменению Конституции Lenta.ru объяснил политтехнолог и руководитель «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский. Он сообщил, что Тихановская предложила жителям страны ставить галочки в оба доступных поля бюллетеня. Такое заполнение избирательного документа делает его недействительным и ставит под сомнение доверие к избранной властью формулировке.

По сути, это как третий пункт в голосовании — таким образом люди могут высказать своё недоверие процессу. Если избиратели чем-то недовольны, логичным кажется голосовать против. Но, на мой взгляд, оппозиция решила не прибегать к этому сценарию, потому что нельзя играть с тем, кто выдаёт тебе карты, — сказал Дубравский.

Он добавил, что слишком много бюллетеней могут оказаться недействительными, что нацелено на непризнание референдума.

Референдум по внесению поправок в Конституцию состоится в Белоруссии 27 февраля. Соответствующий указ подписал президент страны Александр Лукашенко. Наряду с датой народного волеизъявления документ определяет формулировку вопроса, который будет содержаться в бюллетене: «Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?»

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