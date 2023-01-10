Вырастет число коммерческих рейсов между Россией и Казахстаном Минтранс РФ: Россия и Казахстан увеличат число коммерческих рейсов между странами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево

Число коммерческих рейсов между Казахстаном и Россией увеличится в ближайшей перспективе, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Такое решение было принято на сегодняшней встрече министра транспорта РФ Виталия Савельева с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром. Речь шла об увеличении как наземных, так и воздушных транспортных потоков.

Стороны договорились способствовать увеличению объемов перевозок грузов и контейнеров в двустороннем и транзитном сообщении, развивать инфраструктуру железнодорожных пунктов пропуска. Авиационным властям двух стран поручено в ближайшее время согласовать дополнительные частоты авиарейсов, соединяющих крупные города России и Казахстана, — говорится в сообщении Минтранса.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» прекратит работу под привычным брендом из-за ограничений в поставках. В связи с этим 7 января мужчина возложил траурный венок к закрывшемуся ресторану в городе Костанае. О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время, заверили в местном офисе компании.