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Президентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися, сообщили «Интерфаксу» в ЦИК республики. Там пояснили, что явка избирателей составила более 50%.

Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися, явка превысила 50%, — заявили в ЦИК.

Отмечается, что за ходом голосования следят иностранные наблюдатели, а также представители российских СМИ.

На территории Южной Осетии расположены 72 участка. В Северной Осетии находятся два участка, ещё один — в Москве.

На пост президента претендуют пять кандидатов: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.

Ранее стало известно, что в Южной Осетии начали подготовку к референдуму о вхождении в состав РФ. Завершить её планируют к маю-июню. Инициатором референдума стал действующий глава республики, баллотирующийся на второй срок.