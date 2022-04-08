Президентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися
Полина Шестак
Полина Шестак
16:22, 10 апреля 2022
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Президентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися, сообщили «Интерфаксу» в ЦИК республики. Там пояснили, что явка избирателей составила более 50%.
Выборы президента Южной Осетии признаны состоявшимися, явка превысила 50%, — заявили в ЦИК.
Отмечается, что за ходом голосования следят иностранные наблюдатели, а также представители российских СМИ.
На территории Южной Осетии расположены 72 участка. В Северной Осетии находятся два участка, ещё один — в Москве.
На пост президента претендуют пять кандидатов: действующий президент Анатолий Бибилов, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, экс-депутат парламента Дмитрий Тасоев, депутат Гарри Мулдаров и вице-спикер парламента Александр Плиев.
Ранее стало известно, что в Южной Осетии начали подготовку к референдуму о вхождении в состав РФ. Завершить её планируют к маю-июню. Инициатором референдума стал действующий глава республики, баллотирующийся на второй срок.