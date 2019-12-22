https://static.news.ru/photo/1c41fa04-24de-11ea-aff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Избирательные участки на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана закрылись в 20:00 по местному времени (18:00 по Москве). Об этом рассказал председатель ЦИК страны Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

По его словам, в ходе голосования были допущены незначительные нарушения. Однако они не повлияют на результат, передаёт «Интерфакс».

Предварительные результаты будут объявлены 23 декабря в 14:00 по местному времени (12:00 по Москве).

Как ранее писал NEWS.ru, явка на выборах на 13:00 по местному времени 22 декабря составила 42,3%. ЦИК признала референдум состоявшимся, так как в нём приняли участие свыше 33% граждан. На участки пришли 7,9 млн жителей республики. Ведомство сообщило, что зафиксированы несколько попыток пропаганды и фактов голосования одного человека сразу за нескольких соотечественников.