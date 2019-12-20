Явка на выборах в парламент Узбекистана составила на 13:00 по местному времени 22 декабря составила 42,3%. ЦИК признал референдум состоявшимся, так как в нём приняли участие свыше 33% граждан.
На участки пришли 7,9 млн жителей республики. Ведомство сообщило, что зафиксированы несколько попыток пропаганды и фактов голосования одного человека сразу на нескольких соотечественников, рассказал руководитель секретариата ЦИК Худоер Маматов. По его словам, грубых нарушений в ходе выборов не выявлено,
Ранее NEWS.ru сообщал предварительные итоги президентских выборов в Афганистане говорят о победе Ашрафа Гани. За него отдали голоса около миллиона жителей республики. Его оппонент — нынешний премьер-министр Абдулла Абдулла — довольствуется поддержкой 700 тысяч соотечественников. Выборы в государстве состоялись 28 сентября 2019 года.
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