https://static.news.ru/photo/a6e4fcba-2498-11ea-8ed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sadat/Xinhua/Global Look Press

Явка на выборах в парламент Узбекистана составила на 13:00 по местному времени 22 декабря составила 42,3%. ЦИК признал референдум состоявшимся, так как в нём приняли участие свыше 33% граждан.

На участки пришли 7,9 млн жителей республики. Ведомство сообщило, что зафиксированы несколько попыток пропаганды и фактов голосования одного человека сразу на нескольких соотечественников, рассказал руководитель секретариата ЦИК Худоер Маматов. По его словам, грубых нарушений в ходе выборов не выявлено, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал предварительные итоги президентских выборов в Афганистане говорят о победе Ашрафа Гани. За него отдали голоса около миллиона жителей республики. Его оппонент — нынешний премьер-министр Абдулла Абдулла — довольствуется поддержкой 700 тысяч соотечественников. Выборы в государстве состоялись 28 сентября 2019 года.