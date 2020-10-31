Выборы президента Молдавии признаны состоявшимися

https://static.news.ru/photo/ba077902-1c50-11eb-a985-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон на избирательном участке Фото: Igor Dodon/facebook.com

В Молдавии состоялись выборы президента республики. Это следует из диаграммы, отражающей ход голосования на портале Центральной избирательной комиссии.



Таким образом, к 16:00 по местному времени в стране проголосовали более 935 тыс. граждан. Поскольку этот показатель составляет чуть более 33% избирателей от списочного состава, то выборы считаются состоявшимися.

Законодательство Молдавии гласит, что голосование признают состоявшимся, если в нём принимает участие более одной трети населения.

Как писал NEWS.ru, глава миссии наблюдателей СНГ, первый заместитель председателя исполкома Содружества Виктор Гуминский заявил, что президентские выборы в Молдавии организованы на хорошем уровне.