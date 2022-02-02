Выборы президента Армении пройдут в марте

Армянский парламент изберёт нового президента страны в марте, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Его слова приводит РИА Новости. Ранее партия Пашиняна выдвинула на пост президента страны министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна.

Я надеюсь, что до выборов, которые пройдут в марте, вы будете полноценно исполнять обязанности министра высокотехнологичной промышленности и за этот период мы будем эффективно работать, — сказал Пашинян, обращаясь к Хачатряну.

Он добавил, что Хачатряна выдвинули 65 депутатов парламента. Этот факт внушает уверенность, что кандидат от власти будет избран президентом, подытожил Пашинян.

Армен Саркисян подал в отставку 23 января, назвав причиной «отсутствие инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны». Его полномочия были официально прекращены 1 февраля, поскольку в течение недели уже бывший глава государства не отозвал прошение об уходе.

До этого сообщалось, что правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинет на пост президента главу аппарата премьер-министра, экс-министра образования, науки, культуры и спорта Араика Арутюняна. Отмечается, что именно с этим решением связаны последние кадровые перестановки.