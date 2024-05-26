«Вы уже стали бывшим»: оппозиция предложила Пашиняну мирный уход Архиепископ Баграт предложил Пашиняну обсудить его мирный уход «без потрясений»

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна обсудить его мирный уход «без потрясений». Он также заверил, что акция, которая проходит у резиденции главы правительства, будет мирной, и попросил полицию быть сдержанной, передает РИА Новости.

Мы дошли до очень важного этапа. Я обращаюсь к Николу Пашиняну, с этой минуты у нас есть тема для обсуждений. Мы пришли обсудить ваш мирный уход без потрясений. Вы уже стали бывшим, приглашаю вас на встречу с настоящим, — сказал Галстанян во время акции у резиденции Пашиняна.

Протесты начались в Армении 9 мая. По мнению Галстаняна, правительство во главе с Пашиняном доказало свою неэффективность в управлении страной.

Ранее стало известно о 113 задержанных участниках акции в Ереване против премьера. По данным пресс-службы МВД республики, протестующих доставили в отделения полиции. Также утверждается, что в ходе митинга силовики применили силу как в отношении участников акции, так и против журналистов. В частности, корреспондент местного портала 24 News потеряла сознание, телесные повреждения получил оператор портала ABC Media. Кроме того, полицейские повредили технику журналистов.