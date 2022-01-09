Политолог: ввод миротворцев ОДКБ в Казахстан «взбесил» Запад

Ввод миротворческих сил ОДКБ в Казахстан для обеспечения порядка привёл в бешенство страны Запада, которые проявляют большой интерес к республике, инвестируя в её экономику. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал бывший советник экс-президента страны Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

По словам Ертысбаева, Евросоюз и США проявляют к Казахстану гигантский интерес.

Они сюда почти 376 миллиардов долларов внесли инвестиций, особенно в углеводородный сектор... Поэтому введение войск ОДКБ взбесило сейчас весь Запад, — сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что происходящий «дебош» устроили иностранные внешние силы или, по крайней мере, они имеют к нему причастность.

Это нужно было сделать, чтобы создать неприятный очаг в тылу у России, потому что Россия начинает на следующей неделе жёсткие переговоры с Соединёнными Штатами Америки, НАТО, — сказал Ертысбаев.

Эксперт одобрил действия президента Токаева в дни кризиса, отметив, что экс-президент Назарбаев «не ошибся в нём, назвав самым достойным».

Ертысбаев также рассказал, что в республиках Центральной Азии существует большое количество скрытых ячеек террористов, ваххабитов и салафитов, а «деструктивные силы» попытались сделать все, чтобы в республику хлынули «десятки тысяч террористов».

Эксперт считает, что опасность ещё не миновала, поэтому обращение к президенту РФ Путину и странам ОДКБ сможет показать террористам, что Казахстан находится «в мощном военно-политическом союзе».

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов проходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.