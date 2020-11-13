Второй тур президентских выборов стартовал в Молдавии

https://static.news.ru/photo/43777620-2704-11eb-a73a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Жители Молдавии 15 ноября выбирают главу государства. Участки для голосования начали работу в 07:00 (08:00 мск) и закроются в 21:00 (22:00 мск).

Всего на территории республики открылись более двух тысяч избирательных участков, за её пределами — 139. На всех участках установлены камеры видеонаблюдения. В связи с эпидемиологической ситуацией пришедшим проголосовать будут выданы защитные маски, а перчатки и по возможности ручки для заполнения бюллетеней рекомендовано иметь при себе, передаёт РИА Новости.

Обеспечивают безопасность на выборах шесть тысяч сотрудников правоохранительных органов. За ходом второго тура голосования будут следить около двух тысяч наблюдателей из Молдавии и более трёхсот — международных. Результаты экзитпола представят исследовательская компания Intellect Group и общественная ассоциация SPERO.

Победителем, согласно законодательству республики, станет кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включённых в списки. Во втором туре нет порога явки.

По итогам первого тура кандидат Майя Санду незначительно опередила действующего президента Игоря Додона. Её поддержало 36,16% избирателей, за Додона проголосовало 32,61%.

Как писал NEWS.ru, президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что не допустит того, чтобы НАТО сделало из страны «пушечное мясо» в борьбе с РФ.