Анализ на коронавирус нового типа дал положительный результат у жительницы Белоруссии. Гражданка на днях вернулась в родной Витебск из Италии. Это второй подтверждённый случай в стране.
Женщина вместе с коллегами была на севере Апеннинского полуострова, из-за чего её вызвали для сдачи теста на инфекцию. У её знакомых также взяли пробы. Все они находятся в городской больнице. Признаков недуга нет, их состояние удовлетворительное,
В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за период мониторинга
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.
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