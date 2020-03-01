https://static.news.ru/photo/9f4b1020-5bc5-11ea-9504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анализ на коронавирус нового типа дал положительный результат у жительницы Белоруссии. Гражданка на днях вернулась в родной Витебск из Италии. Это второй подтверждённый случай в стране.

Женщина вместе с коллегами была на севере Апеннинского полуострова, из-за чего её вызвали для сдачи теста на инфекцию. У её знакомых также взяли пробы. Все они находятся в городской больнице. Признаков недуга нет, их состояние удовлетворительное, говорится на официальном сайте Минздрава республики.

В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за период мониторинга выявлено 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из Китая. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Оба пациента — граждане КНР — выздоровели и были выписаны 12 февраля.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.