ВСУ создавались не без советских методик, но под контролем США

Все армии государств СНГ вышли из одной шинели — советской. Но у любой шинели есть свой срок годности. Со временем приходится модернизировать то, что есть. Иными словами, военная реформа в постсоветских странах приобрела различные темпы и особенности. Вооружённые силы Украины (ВСУ) стали активно меняться после 2014 года. Как утверждают специалисты, наибольшие изменения происходили в частях и соединениях, расположенных на востоке страны. Это подчёркивает приоритеты ВСУ. О том, как устроена армия Украины, — в материале NEWS.ru.

ВСУ держится на трёх «военных китах»

Согласно открытой информации , на февраль нынешнего года ВСУ включали в себя 250 тыс. человек, из которых 204 тыс. — военнослужащие, остальные гражданские лица, находящиеся на «тыловых» должностях. В строю числилось 2808 танков, 8215 бронированных машин, 3500 артиллерийских систем, 230 летальных аппаратов, включая самолёты, вертолёты и беспилотники. Согласно этим показателям, украинская армия стала третьей в Европе по своему потенциалу после российской и турецкой.

Реформы ВСУ были направлены, как отмечают эксперты, на увеличение численности сухопутных войск, десантно-штурмовых и морской пехоты. Это три основных украинских рода войск.

ministryofdefenceua/flickr.com

Сухопутные войска состоят в основном из механизированных бригад и отдельных батальонов. На начало спецоперации эти войска располагали 145 тыс. военнослужащих, ещё около 60 тыс. были призваны из запаса. На вооружении сухопутных войск числилось 832 танка, 1425 боевых бронированных машин, 1041 артиллерийская система (122 и 152 мм), 348 реактивных систем залпового огня. Боевое ядро этих войск составляет 80 тысяч военнослужащих. Их подготовка проходила при непосредственной помощи США и НАТО.

Сухопутные войска разделены на четыре территориальных оперативных командования (ОК) — названия им даны по сторонам горизонта. Они стали своеобразными аналогами бывших военных округов в советских вооружённых силах. Самой насыщенной из них получилось ОК «Восток», которая состоит из 53-й, 54-й, 92-й, 93-й механизированных бригад и 17-й танковой бригады. Для сравнения: в ОК «Юг» всего лишь одна механизированная бригада и три моторизованных. Как уточняют военные специалисты, механизированные соединения включают в себя общевойсковые, танковые и артиллерийские части, моторизованные, как правило, созданы только на основании стрелковых частей с танковыми и артиллерийскими подразделениями, то есть с гораздо меньшими возможностями.

По сведениям российских военных экспертов, именно западные страны и НАТО помогли провести серьёзную реорганизацию ВСУ, модернизацию органов боевого управления, снабдили их закрытой цифровой связью, средствами разведки и целеуказания, приборами ночного видения, современной экипировкой.

Но для Военно-воздушных сил (ВВС) Украины не всё сложилось благополучно. В феврале они располагали несколькими десятками боевых самолётов разных типов, двадцатью турецкими беспилотниками Bayraktar TB2, несколькими дивизионами ЗРК «Бук» и С-300.

Как пишет на своей странице в социальной сети Livejournal депутат Государственной думы РФ Олег Матвейчев, ВСУ стремились во что бы то ни стало существенно повысить боеготовность к 2023–2024 годам.

ВСУ должны были выйти на такой уровень, который гарантировал бы Украине с западной поддержкой устойчивость при любом конфликте с Россией и нанесение последней неприемлемого ущерба, что должно было обеспечить вытеснение пророссийских сил из региона Донбасса. Это означало бы крупное геополитическое поражение РФ, — ссылается на слова западных экспертов депутат.

Альтернативная армия Украины

В результате военной реформы в стране около семи лет назад были созданы бригады территориальной обороны (ТО). Это резервисты, которые были собраны в воинские части и подразделения после начала российской военной операции. Бригада территориальной обороны состоит из шести батальонов, батареи 82-мм миномётов, роты связи, сапёрной роты, подразделения тыла. В их задачу входит охрана объектов, борьба с десантом и диверсионными группами.

polkazov/t.me

Призыву в территориальную оборону подлежат мужчины и женщины в возрасте до 60 лет, которые не проходили военную службу. Азы подготовки им дают на специальных сборах, уклонение от которых наказывается штрафом в эквиваленте $45 или арестом до шести месяцев. Но поскольку служащим ТО платят зарплату в эквиваленте примерно $300 долларов, эксперты называют эти бригады полупрофессиональной альтернативной армией. Всего образовано 26 бригад ТО, которые дислоцируются на территории всех четырёх оперативных командований. Получается одна бригада на одну административную область. Бригада состоит из 5–7 батальонов. Эксперты полагают, что вся эта схема позаимствована в США, где по схожему принципу функционирует нацгвардия.

«Чёрные человечки» из нацгвардии Украины

На Украине тоже существует нацгвардия, но она была образована в марте 2014 года на базе внутренних войск МВД Украины. Начинала нацгвардия скромно. Всего было создано четыре батальона, личный состав которых вооружён стрелковым оружием, небольшим количеством миномётов и единиц бронетехники. Согласно закону, эти подразделения занимаются охраной объектов и грузов, обеспечением общественной безопасности, участвуют в антитеррористических операциях.

Но впоследствии нацгвардия стала расширяться буквально на глазах. С 2017 года она была разделена на пять оперативно-территориальных командований: Западное, Северное, Центральное, Восточное и Южное. Созданы воинские части с правоохранительными полномочиями. В неё влились добровольческие батальоны, самыми известными из которых стали «Азов» и «Донбасс» (оба запрещены в России. — NEWS.ru).

«Азов» стал одним из первых сформированных на востоке батальонов, но в 2015 году он был преобразован в полноценный полк. Его основу составляют русскоязычные добровольцы из этого региона, также в нём воюют и иностранцы, предположительно, из 22 стран. Поскольку на военные парады в Мариуполе азовцы выходили в прежние годы в тёмной форме, то их и прозвали « чёрными человечками » по аналогии с крымскими « зелёными человечками ».

Ещё в 2015 году пресс-секретарь «Азова» Андрей Дьяченко заявил USA Today, что в подразделении около 20% нацистов. Идеологи «Азова» обращались к нацистским теориям превосходства белого человека над другими (редакция осуждает идеологию нацизма и экстремизма. — NEWS.ru). Главной базой «Азова» во время нынешней спецоперации стал Мариуполь, а точнее — металлургический комбинат «Азовсталь», который полк продолжает оборонять с первых чисел марта, когда город оказался окружённым вооружёнными силами ДНР. 15 апреля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил расследовать факты преступлений снайперов нацбатальона «Азов», угрожающим мирному населению Мариуполя, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

«Азов» и другие добровольческие батальоны на самом деле надо считать бригадами, отметил в беседе с NEWS.ru депутат Государственной думы РФ Олег Матвейчев.

«Азов» и прочие «батальоны» типа «Днепра» (запрещённая организация в России. — NEWS.ru) стали довольно большими формированиями. Речь идёт о количестве от трёх до пяти тысяч бойцов. Но в целом в структуре ВСУ — это не критическая масса, даже если собрать все так называемые добровольческие «батальоны», которые в сумме составят не более одного процента от всей численности вооружённых сил. Они не умеют воевать со сложной техникой, авиацией — это чисто сухопутные силы. Олег Матвейчев депутат Государственной думы России депутат Государственной думы России

В 2015 году «Правый сектор» (запрещённая организация в России. — NEWS.ru) сформировал несколько батальонов, получивших известность как «Украинский добровольческий корпус». Но они не вошли в нацгвардию. Также в украинских рядах воюют «Грузинский национальный легион», «Батальон имени Джохара Дудаева», «Тактическая группа Беларусь» (все три организации запрещены в России. — NEWS.ru).

Учились по советским боевым уставам

ВСУ некоторые эксперты пытаются представить как модернизированную армию, которая полностью перешла на западные стандарты.

ministryofdefenceua/flickr.com

Систему военного обучения в своей сути так быстро перестроить нельзя, поэтому в украинских военных вузах продолжают учить, как правило, по тем же методикам, что и в российских, убеждён военный эксперт Александр Жилин.

Но вот вопросы психологического характера или подготовки спецопераций — это уже им преподносят американцы. Именно по их методикам подготовлены диверсионные группы, силы спецопераций, — отметил собеседник NEWS.ru. — Военную науку украинцам преподают по советским учебникам, но вот всё, что касается военной разведки, — это уже американская методика. И готовили они разведчиков для ВСУ сами. В последние годы американцы им выстроили хорошую систему управления в техническом плане. Связь и управление боем — у них команды практически идут в ухо военнослужащего благодаря технике, которой у нас нет. Но всё равно у нас есть большой перевес в вооружении, хотя и он компенсируется настроем украинских военнослужащих. Почему ВСУ не смогли взять с 2014 года под полный контроль Донбасс? Потому что там люди защищали своё жизненное пространство. Всё это сейчас повторяется, но с точностью до наоборот.

Военный эксперт добавил, что во время любого противостояния большое значение имеет грамотная и адекватная оценка противника. Принижение возможностей даже уступающей по многим параметрам противостоящей армии может сыграть с любой державой злую шутку. Поэтому, на его взгляд, нельзя не уделять и сейчас значение скрупулёзному изучению ВСУ как с точки зрения боевых, так и моральных возможностей.