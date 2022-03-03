ВСУ сообщили о выдвижении российского десанта в сторону Одессы

Генеральный штаб ВСУ сообщает о движении российского десантного отряда Черноморского флота в направлении Одессы. Как говорится в сообщении штаба в Facebook, речь идёт о четырёх больших десантных кораблях в сопровождении трёх ракетных катеров.

В акватории Чёрного моря наблюдается движение десантного отряда Черноморского флота Российской Федерации в составе четырёх больших десантных кораблей в сопровождении трёх ракетных катеров в направлении Одессы, — говорится в сообщении.

Ранее политолог Евгений Михайлов предположил, что Одесса перейдёт под контроль российской армии наиболее бескровно по сравнению с другими городами Украины. По его мнению, местные «патриотические силы» уже вступили в конфронтацию с официальной доктриной, и в скором времени власть в Одессе сменится новой администрацией. Политолог похвалил действия армии РФ, отдельно отметив высокие темпы наступления.

До этого израильский политолог Саймон Ципис предположил, что российские военные пытаются уничтожить в том числе американские биологические лаборатории в Одессе, Харькове, Днепре, Львове. Спустя несколько часов после начала военной операции на сайте посольства США в Киеве были удалены документы, касающиеся этих лабораторий. Израильский политолог не исключает, что одной из ключевых целей операции является прекращение деятельности всех американских биологических и химических лабораторий.