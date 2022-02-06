ВСУ приготовились к разминированию границы с ДНР для начала наступления

Украинские войска перебросили на границу с Донбассом самоходные установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч», для создания пространства для наступления бронетехники на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), об этом рассказали в Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на собственные источники.

Колонна из десяти установок разминирования (военные называют их «урками» или «Горынычем») в сопровождении 4 хаммеров была замечена между Мариуполем и Широкино. Такого рода установки используются для расчищения минных заграждений и подготовки коридоров для прохождения бронетехники через них. Делается это с очевидной целью — прорыв фронта, — сообщает Telegram-канал.

Ранее разведка самопровозглашённой Донецкой народной республики зафиксировала прибытие в Донбасс наёмников из Польши, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, Киев формирует в регионе штурмовые группы из идеологически мотивированных боевиков для ведения боевых действий в городских условиях.

Также сообщалось, что Вооружённые силы Украины перебросили 120 тысяч силовиков к линии соприкосновения в Донбассе. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что республика прилагает все усилия и использует все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить возобновления боевых действий в регионе.