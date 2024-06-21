ВСУ готовят контрнаступление: поможет ли тайный план Киева отстоять Харьков

Фото: МО Украины

Президент России Владимир Путин предупредил Киев о серьезных последствиях, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут контрнаступление в Харьковской области. По данным украинских Telegram-каналов, главком ВСУ Александр Сырский может отдать приказ об атаке уже в первой половине июля. Насколько достоверны эти сведения, на что делают ставку в Киеве и хватит ли ему ресурсов для очередного «контрнаступа» — в материале NEWS.ru.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

В четверг, 20 июня, завершая визит во Вьетнам, Путин высказался о попытках Украины «выдавить» силы ВС РФ из-под Харькова. «На самом деле, вот эта команда — [действовать на поле боя] „любой ценой“, я вас уверяю, что так и есть, я знаю, о чем говорю, — если она не основана на реалиях, то будет опять очень дорого стоить украинским вооруженным силам», — заявил глава государства.

По словам Путина, российские военные готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации. Президент уточнил, что у РФ нет цели подходить к Харькову. «Это такое, так сказать, тактическое направление. А противник будет пытаться это подать как стратегический успех, если у него что-то получится», — добавил Путин.

Ранее Telegram-канал Win/Win сообщил, что главкому ВСУ Александру Сырскому дали 45 суток на организацию контрнаступления в Харьковской области и Запорожье. «Побед ждут до первой декады июля. Идет активная подготовка», — говорится в публикации.

По сведениям ресурса, с 21 июня будет установлен временный воздушный мост между США и Польшей для переброски оружия и боеприпасов, необходимых Украине. Источники утверждают, что танки и другую бронетехнику шведского, итальянского и немецкого производства отправят из Румынии и Болгарии на кораблях. В подземных паркингах торговых центров Херсона и Днепра оборудуют ремонтные мастерские, пишет канал.

Фото: Senior Master Sgt. Vicky Spesard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник утверждает, что датские и британские военные медики готовят полевые госпитали в Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве на 30 тысяч бойцов, а Италия, Хорватия, Бельгия и Нидерланды отправляют 2,3 тысячи врачей для работы и обучения в полевых условиях. По данным канала, Финляндия и страны Прибалтики помогут Киеву со специалистами, которые будут защищать госпитали с воздуха, и в организации РЭБ.

Еще в марте Сырский допустил возможность нового наступления ВСУ. Он сказал, что главная задача командования — подготовить резервы для операции при поддержке Запада. Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил о плане нового наступления. Как он сказал в интервью Bild, для реализации задуманного нужны вооружения от зарубежных партнеров и технологии для производства новейших типов оружия.

Какие признаки наступления ВСУ заметили в России

18 июня военный эксперт, бывший пресс-секретарь Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что офицеры НАТО и Сырский готовят ударные группировки ВСУ для контрнаступления под Харьковом. Согласно его сведениям, украинское командование разрабатывает операцию по возврату позиций, которые были утрачены в боях с ВС РФ в мае. Минобороны РФ не комментировало эти данные.

«Вероятнее всего, замыслом украинского командования является нивелирование всех наших успехов за последнее время в данном районе и проведение так называемой деоккупации по аналогии с „контрнаступом-2023“, но только на локальном участке», — допустил эксперт.

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Харьковской областной администрации Виталий Ганчев также сообщил, что украинские войска стягивают резервы на Харьковское направление. По его словам, ВСУ наращивают «кулак» у Волчанска и села Липцы, где идут ожесточенные бои. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Член Совета Федерации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин написал в Telegram-канале об активизации противника в Запорожской области. Он сообщил, что украинские военные по ночам минируют прифронтовые дороги в регионе с беспилотников «Баба-яга». Как объяснил Рогозин, обычно это делается перед наступлением.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что украинская армия уже периодически контратакует позиции ВС РФ. В беседе с NEWS.ru он обратил внимание на масштаб этих атак и количество резервов, накопленных противником. По мнению парламентария, России следует внимательно следить за происходящим в тылу ВСУ, чтобы «не проморгать» подготовку украинского наступления.

«Все зависит от того, как сработает наша разведка и смогут ли наши точечные ракетные удары сорвать планы врага. Сейчас, по нашим сведениям, у него нет достаточных сил, чтобы перейти к серьезным наступательным действиям. Но войска и технику можно сконцентрировать целенаправленно для грядущего прорыва», — предположил Журавлев.

Фото: МО Украины

Будет ли наступление ВСУ в Запорожской области

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов сомневается в прогнозе Рогозина. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что ВСУ давно используют тяжелые дроны для дистанционного минирования, чтобы затруднить подвоз боеприпасов и всего необходимого ВС РФ на передовой, объяснил собеседник.

«Дронов у противника становится все больше. Может, поэтому возникает ощущение, что пошло тотальное минирование. Но никаких косвенных признаков того, что ВСУ готовятся к наступлению на Запорожском фронте, я не вижу. Более того, насколько мне известно, с нашего фронта большие массы боевиков ВСУ как минимум трижды перебрасывали на Харьковское направление и под Часов Яр. Потом их возвращали, но уже в меньшем количестве», — объяснил Рогов.

Он обратил внимание, что штурмовая авиация и сухопутные подразделения ВС РФ активно бьют по логистическим центрам и узлам связи противника. Это мешает ВСУ проводить ротацию или пополнять позиции боеприпасами, живой силой и техникой, подчеркнул Рогов.

«Так что все наоборот — наши ребята удерживают инициативу и наступают. Один за другим освобождаются населенные пункты. Самые знаковые из них — Работино на Ореховском направлении и Старомайорское на Времевском. На Васильевском и Степаногорском направлениях тоже инициатива в наших руках», — добавил он.

Фото: МО РФ Боевая работа расчета РСЗО «Град»

Почему ВСУ медлят с наступлением под Харьковом

По данным Telegram-канала «Два майора», в Волчанске Харьковской области украинские войска стали чаще применять высокоточные авиабомбы. На этом участке ВСУ готовятся бросить в бой основные силы, пишет паблик.

В беседе с NEWS.ru ветеран СВО и автор Telegram-канала «Владислав Сас» Владислав Долгошея усомнился в готовности противника атаковать под Харьковом. Однако, по его данным, ВСУ перебросили на это направление несколько бригад.

«После первоначального успеха группы российских войск „Север“ противник сумел перебросить туда силы 42-й бригады, 57-й бригады, 36-й бригады морской пехоты, также две танковые бригады. Туда же, насколько известно, переброшена батальонная группа 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. По моему мнению, нашей армии выгодны бои в Волчанске. ВСУ вынуждены перебрасывать туда резервы с направлений, которые интересуют нас больше, — Часова Яра и Очеретино», — объяснил Долгошея.

По его мнению, ВСУ не могут начать наступление именно из-за переброски сил на другие участки фронта. Долгошея считает, что войска Киева опасаются российского натиска в Сумской области и готовят там оборону. Как напомнил собеседник, после вступления в силу нового закона о мобилизации в ряды ВСУ попадают заключенные. Автор Telegram-канала сомневается, что такие кадры усилят украинскую армию.

Фото: МО Украины

«Понятно, что их задействуют как пушечное мясо, но их численность не превысит трех-четырех тысяч человек. В общем, личного состава недостаточно для перехода в наступление», — считает он.

Военный эксперт и экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский придерживается иного мнения. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что военные инструкторы сейчас обучают мобилизованных после закона украинцев. «Те, кого сейчас поймали там на улицах и кто пришел сам, проходят подготовку в лагерях. Предполагаю, что к августу украинцы попробуют контратаковать», — подытожил он.

Читайте также:

Последний шанс для Сырского: где ВСУ готовят мощное контрнаступление?

ВСУ выбрали Харьков: ждать ли наступления после прорыва ВС РФ в Донбассе

НАТО и Сырский планируют контрнаступление: новости СВО на утро 18 июня