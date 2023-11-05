ВСУ готовят «беспилотное наступление»: что в планах Киева, куда бьют БПЛА В ВСУ анонсировали масштабную зимнюю атаку беспилотников на Россию

Фото: МО Украины

ВСУ планируют развернуть против России предстоящей зимой «беспилотное наступление», сообщил украинский генерал Сергей Баранов. О чем идет речь, какие цели атакуют украинские беспилотники, чего ожидать от зимы на фронтах СВО?

Что планируют ВСУ зимой

Вскоре в зоне боевых действий на Украине наступит зима, которая значительно осложнит действия сторон конфликта. В этих условиях Киев готовится запустить крупномасштабную кампанию бомбардировок России с использованием беспилотников, заявил украинский бригадный генерал Сергей Баранов, начальник воинской части, курирующей операции с дронами.

По словам Баранова, планируется «кампания воздушных ударов по Крыму и пограничным территориям России», прежде всего по военным и инфраструктурным объектам. Киев, сказал он, планирует развить «значительный успех» в применении БПЛА-камикадзе.

Ранее он сообщил, что Украина планирует поставить на вооружение улучшенную версию тактической баллистической ракеты «Гром-2».

Как Украина атакует Крым

В течение минувшей недели ВСУ провели ряд атак по территории России с использованием БПЛА. Утром 30 октября Черноморский флот отбил атаку беспилотных аппаратов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В дальнейшем в течение дня была зафиксирована еще одна атака — российские силы ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow.

Атаки на Крым повторялись 31 октября и 3 ноября, когда ВСУ пытались атаковать полуостров роем из 16 беспилотников. В День народного единства 4 ноября под ударом оказался Крымский мост и район Керчи. Минобороны РФ подтвердило информацию об ударе по судостроительному заводу им. Бутомы (он же «Залив»).

Telegram-канал Mash 5 ноября сообщил, что ВСУ впервые применили минирование с помощью беспилотников. Целью стал железнодорожный состав с нефтепродуктами в районе Джанкоя в Крыму, шесть мин были доставлены с помощью БПЛА на железнодорожное полотно, но заблаговременно были обнаружены и обезврежены.

Как ВСУ бьют по Белгородской, Брянской и Курской областям

Белгородская, Курская и Брянская области также неоднократно оказывались под ударами беспилотников ВСУ. 31 октября подобная атака была пресечена на Белгородчине — был уничтожен БПЛА самолетного типа. Всего за день область атаковали трижды. Атаки повторялись 3 ноября, когда дрон был сбит системами ПВО, и 4 ноября, когда в следующей атаке на Белгородскую и Курскую область были уничтожены четыре беспилотника.

1 ноября российские силы ПВО перехватили два беспилотника над Курской и Брянской областями, а на следующий день девять БПЛА были сбиты в районе города Энергодара, в непосредственной близости к Запорожской АЭС, во время ротации сотрудников МАГАТЭ.

Целью ВСУ неоднократно становилась Курская атомная электростанция, где под ударом оказались склады отработанного ядерного топлива.

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