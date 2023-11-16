ВСУ атакуют в Вербовом и тонут в Днепре: что происходит на СВО 16 ноября Военкор Лисицын: ВСУ отступили в районе железной дороги у Клещеевки

Фото: МО Украины

Российская артиллерия сорвала переправу ВСУ через Днепр и поразила критическую инфраструктуру на правом берегу. Как идут бои под Работино, удалось ли выбить ВСУ с левобережья Днепра, удалось ли остановить украинцев под Бахмутом, что еще происходит в зоне СВО 16 ноября?

Как идут бои на Запорожском направлении 16 ноября

Украинские войска с утра предприняли новые атаки на направлениях Работино и Вербовое.

«Отражены очередные накаты пехоты противника при поддержке бронетехники. Враг сохраняет тактику ударов кассетными боеприпасами по нашим позициям перед штурмом», — сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Военкор Евгений Лисицын сообщил, что в результате давления ВСУ в районе Вербового ряд позиций перешли в серую зону, за удобные точки идут бои.

«ВСУ рвутся к северным окраинам села [Вербовое], и пока им это не удается», — сообщает Лисицын.

Telegram-канал «Фронтовая птичка» сообщил, что ВСУ активно используют кассетные боеприпасы.

«Враг старается работать по площадям, обрабатывая квадрат за квадратом ввиду безлимита. Мы же работаем в паузах, стараясь применять хирургическую точность», — сообщает военкор.

При этом ВС РФ смогли продвинуться вперед в районе деревни Пятихатки, удалось занять ряд позиций, но бои за населенный пункт продолжаются, утверждает канал «Z кейс».

«На Ореховском участке противник пытался контратаковать на направлениях Копани и Вербовое, успеха не имел, откатился на исходные позиции, понеся потери», — отмечает автор канала.

Сообщается также о поражении штаба 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Димитрова.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходит в Херсонской области 16 ноября

ВСУ понесли потери при попытке перебросить тяжелую технику на понтонах к своему плацдарму в деревне Крынки, сообщил Telegram-канал «Херсон.ру». В результате удара российской артиллерии было уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ, 3 немецкие зенитные установки Gepard, система ПВО IRIS-T и 7 различных бронемашин, поставленных с Запада. Кроме того, когда силы ВСУ на правом берегу Днепра попытались поддержать своих огнем, российским войскам удалось уничтожить 2 танка Т-72 и французскую САУ Caesar.

По данным военкора Лисицына, ВСУ вновь активизировались в районе Антоновского моста, где им ранее удавалось удерживать небольшой плацдарм. Источники сообщают о нескольких попытках высадки десанта у Антоновского моста и малого железнодорожного: ВСУ были разбиты ударами артиллерии. В то же время противник продолжает удерживать Крынки.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

Что происходит под Бахмутом

Военкоры и их источники сообщают, что к югу от Бахмута продолжаются столкновения в районе Клещеевки. Украинские войска не смогли перейти через железную дорогу и вынуждены были отойти на высоты за поселком, отмечает Евгений Лисицын.

«Под контролем наших вновь Берховское водохранилище, атаки идут на Хромово и Ягодное», — указывает он.

Кроме того, по данным канала «Z кейс», ВС РФ в районе Берховского водохранилища продвигаются в направлении Богдановки.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как идут бои под Купянском

На Купянском направлении продолжаются бои в районе населенного пункта Синьковка, который прикрывает путь на берега реки Оскол. По данным военкора Лисицына, ВСУ перебросили туда резервы и предприняли атаку, однако понесли потери.

Отмечаются также боевые действия в районе Тимовки и Ивановки, где российские военные смогли отбить один из опорных пунктов ВСУ, зачистить и закрепиться на нем, сообщает «Z кейс».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

«Отряд самоубийц». Составлен список самых «невезучих» бригад ВСУ

Конфликт Залужного и Зеленского: ждать ли на Украине бунта военных?

ВС РФ зашли в Шумы, бои у Пятихаток: что происходит в зоне СВО 15 ноября