Встреча в Сочи: Лукашенко объяснил Путину свои аппетиты

Прошедшие 22 февраля переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Сочи оказались лишены регламента по продолжительности. В центре внимания находились вопросы, связанные с расширением двусторонних отношений, совместное реагирование на вызовы, в том числе в сфере военной безопасности. Встречу сделали подчёркнуто неформальной, на что не преминул обратить внимание сам Лукашенко, который в открытой для прессы части беседы показывал, что записывает слова своего визави в блокнот.
В самом начале переговоров Лукашенко поблагодарил российского коллегу за экономическую помощь официальному Минску.
Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер, — попытался объяснить белорусский лидер.
Президент РБ отметил, что из примерно $70 млрд ВВП Белоруссии «мы минимум наполовину в торговом обороте завязаны на России».
Мы четвёртые у РФ по торговому обороту. Казалось бы, такая среднеевропейская страна, но для гигантской России — четвёртое место. Так вот из 70 млрд, представьте, сколько мы потребляем комплектующих, сырья из РФ, — проинформировал Лукашенко.
В свою очередь Путин заметил, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска отлажены и работают хорошо. Российский лидер констатировал, что уровень стратегического партнёрства и союзничества подтверждается: российская сторона остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром РБ. Кроме того, РФ оказалась самым крупным инвестором: россиянами проинвестировано свыше $4 млрд в белорусскую экономику, сообщил хозяин встречи.
Все слова российского президента Лукашенко демонстративно записывал. Впоследствии он выразил надежду на то, что встречи в таком формате будут продолжаться.
Это действительно редкость, что руководители государств сейчас встречаются с глазу на глаз и разговаривают. Думаю, что мы продолжим такой формат общения, — сказал Лукашенко.
По его словам, неформальная обстановка и, кроме того, одежда двух лидеров во время переговоров подчёркивают ту близость, которая существует между двумя странами.
Это серьёзные переговоры в обычной одежде, — обратил внимание Лукашенко. — Это говорит о том, что мы близкие люди, у нас очень близкие народы, очень близкие страны и мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьёзные проблемы.
Содержательная часть переговоров включала в себя широкий спектр вопросов. Предполагалось, что Лукашенко прибыл в Сочи даже за очередным кредитным траншем. Однако лидеры нашли время покататься и на лыжах, и на снегоходах на Красной Поляне.
Интересно, что в день сочинской встречи министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), призвал международное сообщество отреагировать как на ситуацию в Белоруссии, так и на внешнеполитические инициативы России. В частности, затронув белорусскую ситуацию, министр назвал состоявшиеся в минувшем году президентские выборы сфальсифицированными и подчеркнул, что вместе с «жестоким подавлением Лукашенко тех, кто призывал к переменам, это привело к кризису в сфере прав человека». Он выступил за то, чтобы СПЧ продолжил «всестороннее расследование нарушений прав человека» в РБ. По его словам, Лондон будет всячески поддерживать инициативы по сохранению «белорусского» вопроса в повестке дня так долго, как потребуется.
Впрочем, показательно «адресовать» условному Западу свою встречу с Путиным в Сочи у Лукашенко уже не получается, заметил в комментарии для NEWS.ru аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко.
Балансировать между Западом и Россией, угрожать им друг другом — традиционная внешнеполитическая тактика Лукашенко. Однако после августа 2020-го это больше не работает: отношения Беларуси с ЕС — символически на худшем уровне за всю историю независимой Беларуси, Лукашенко впервые прямо не признают президентом.
Эксперт напоминает, что из прошлого внешнеполитического кризиса, который возник после выборов в 2010 году, Лукашенко помог выбраться «чёрный лебедь» — ситуация с Крымом и Донбассом, а также ловкая позиция Минска как регионального миротворца. Однако в отсутствие нового «чёрного лебедя» сравнимого масштаба Лукашенко уже не сможет сделать на западном векторе почти ничего, заключил Можейко.