Встреча в Сочи: Лукашенко объяснил Путину свои аппетиты

Прошедшие 22 февраля переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Сочи оказались лишены регламента по продолжительности. В центре внимания находились вопросы, связанные с расширением двусторонних отношений, совместное реагирование на вызовы, в том числе в сфере военной безопасности. Встречу сделали подчёркнуто неформальной, на что не преминул обратить внимание сам Лукашенко, который в открытой для прессы части беседы показывал, что записывает слова своего визави в блокнот.

В самом начале переговоров Лукашенко поблагодарил российского коллегу за экономическую помощь официальному Минску.

Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер, — попытался объяснить белорусский лидер.

Президент РБ отметил, что из примерно $70 млрд ВВП Белоруссии «мы минимум наполовину в торговом обороте завязаны на России».

Мы четвёртые у РФ по торговому обороту. Казалось бы, такая среднеевропейская страна, но для гигантской России — четвёртое место. Так вот из 70 млрд, представьте, сколько мы потребляем комплектующих, сырья из РФ, — проинформировал Лукашенко.

В свою очередь Путин заметил, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска отлажены и работают хорошо. Российский лидер констатировал, что уровень стратегического партнёрства и союзничества подтверждается: российская сторона остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром РБ. Кроме того, РФ оказалась самым крупным инвестором: россиянами проинвестировано свыше $4 млрд в белорусскую экономику, сообщил хозяин встречи.

Все слова российского президента Лукашенко демонстративно записывал. Впоследствии он выразил надежду на то, что встречи в таком формате будут продолжаться.

Это действительно редкость, что руководители государств сейчас встречаются с глазу на глаз и разговаривают. Думаю, что мы продолжим такой формат общения, — сказал Лукашенко.

По его словам, неформальная обстановка и, кроме того, одежда двух лидеров во время переговоров подчёркивают ту близость, которая существует между двумя странами.

kremlin.ru

Это серьёзные переговоры в обычной одежде, — обратил внимание Лукашенко. — Это говорит о том, что мы близкие люди, у нас очень близкие народы, очень близкие страны и мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьёзные проблемы.

Содержательная часть переговоров включала в себя широкий спектр вопросов. Предполагалось, что Лукашенко прибыл в Сочи даже за очередным кредитным траншем. Однако лидеры нашли время покататься и на лыжах, и на снегоходах на Красной Поляне.

Интересно, что в день сочинской встречи министр иностранных дел Британии Доминик Рааб, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), призвал международное сообщество отреагировать как на ситуацию в Белоруссии, так и на внешнеполитические инициативы России. В частности, затронув белорусскую ситуацию, министр назвал состоявшиеся в минувшем году президентские выборы сфальсифицированными и подчеркнул, что вместе с «жестоким подавлением Лукашенко тех, кто призывал к переменам, это привело к кризису в сфере прав человека». Он выступил за то, чтобы СПЧ продолжил «всестороннее расследование нарушений прав человека» в РБ. По его словам, Лондон будет всячески поддерживать инициативы по сохранению «белорусского» вопроса в повестке дня так долго, как потребуется.

Впрочем, показательно «адресовать» условному Западу свою встречу с Путиным в Сочи у Лукашенко уже не получается, заметил в комментарии для NEWS.ru аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко.

Балансировать между Западом и Россией, угрожать им друг другом — традиционная внешнеполитическая тактика Лукашенко. Однако после августа 2020-го это больше не работает: отношения Беларуси с ЕС — символически на худшем уровне за всю историю независимой Беларуси, Лукашенко впервые прямо не признают президентом. Вадим Можейко аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS)

Эксперт напоминает, что из прошлого внешнеполитического кризиса, который возник после выборов в 2010 году, Лукашенко помог выбраться «чёрный лебедь» — ситуация с Крымом и Донбассом, а также ловкая позиция Минска как регионального миротворца. Однако в отсутствие нового «чёрного лебедя» сравнимого масштаба Лукашенко уже не сможет сделать на западном векторе почти ничего, заключил Можейко.